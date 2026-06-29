Un tigre cachorro, pumas y lémures son rescatados de domicilio en Edomex

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) derivó en el rescate de 10 ejemplares de fauna exótica que eran mantenidos en un inmueble del municipio de Chalco, donde presuntamente permanecían en condiciones de maltrato.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de animales silvestres en cautiverio.

Con una orden de cateo, agentes ministeriales, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal y Protección Civil, ingresaron al domicilio ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo.