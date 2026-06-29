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México

Un tigre cachorro, pumas y lémures son rescatados de domicilio en Edomex

La Profepa realizará la revisión del estado de salud de los ejemplares y definirá, conforme a la legislación ambiental, el destino de cada uno de los animales rescatados.
lun 29 junio 2026 06:34 PM
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Los animales estaban en malas condiciones en un domicilio del Edomex. (Fotos: Especiales)

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) derivó en el rescate de 10 ejemplares de fauna exótica que eran mantenidos en un inmueble del municipio de Chalco, donde presuntamente permanecían en condiciones de maltrato.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de animales silvestres en cautiverio.

Con una orden de cateo, agentes ministeriales, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal y Protección Civil, ingresaron al domicilio ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo.

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Durante la diligencia fueron localizados dos pumas, un ocelote, un león africano, un cachorro de tigre blanco, dos papiones sagrados, dos lémures de cola anillada y una iguana verde, especies que quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales para su valoración médica y posterior reubicación.

En el lugar también fue detenido un hombre identificado como Brandon "N", quien manifestó dedicarse a la compra y venta de animales exóticos. Sin embargo, no pudo acreditar la legal procedencia de los ejemplares ni presentar los permisos correspondientes para su posesión y manejo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades aseguraron el inmueble mientras continúan las investigaciones para determinar si existen delitos relacionados con el maltrato animal, la posesión ilegal de vida silvestre o el tráfico de especies protegidas.

La Profepa realizará la revisión del estado de salud de los ejemplares y definirá, conforme a la legislación ambiental, el destino de cada uno de los animales rescatados.

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innovación, animales animales en peligro de extinción tigres

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