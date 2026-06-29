Los memes se adelantan al México contra Ecuador y encienden las redes

Aunque el balón aún no rueda, el partido entre México y Ecuador ya comenzó a jugarse en las redes sociales. A horas del encuentro, miles de usuarios han inundado plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok con memes que reflejan la expectativa, el nerviosismo y la rivalidad entre ambas selecciones.
Las publicaciones van desde bromas sobre el desempeño reciente de los dos equipos hasta comparaciones entre sus figuras, además de las tradicionales imágenes que retratan el sufrimiento de los aficionados en los partidos de eliminación directa. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, el humor se convirtió en la antesala del silbatazo inicial.