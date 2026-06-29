Los memes se adelantan al México contra Ecuador y encienden las redes

Algunos memes también hacen referencia a la relación entre México y Ecuador fuera de las canchas, retomando con tono satírico los episodios de tensión diplomática que ambos países vivieron en 2024.

Sin embargo, la mayoría de las publicaciones se centran en el aspecto deportivo y en las posibilidades de cada selección para avanzar a la siguiente ronda.

La creatividad de los aficionados tampoco dejó fuera las cábalas, las predicciones y los escenarios más extremos, con imágenes protagonizadas por personajes de películas, caricaturas y series que reflejan el optimismo o la preocupación de cada afición.

Con el paso de las horas, el encuentro se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde los memes continúan multiplicándose mientras los seguidores de ambas selecciones esperan el inicio del partido. Una vez más, Internet convirtió un duelo futbolístico en un escaparate de ingenio, humor y pasión por el deporte.