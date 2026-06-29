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México

Los memes se adelantan al México contra Ecuador y encienden las redes

Algunos memes también hacen referencia a la relación entre México y Ecuador fuera de las canchas, retomando con tono satírico los episodios de tensión diplomática que ambos países vivieron en 2024.
lun 29 junio 2026 07:03 PM
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Aunque el balón aún no rueda, el partido entre México y Ecuador ya comenzó a jugarse en las redes sociales. A horas del encuentro, miles de usuarios han inundado plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok con memes que reflejan la expectativa, el nerviosismo y la rivalidad entre ambas selecciones.

Las publicaciones van desde bromas sobre el desempeño reciente de los dos equipos hasta comparaciones entre sus figuras, además de las tradicionales imágenes que retratan el sufrimiento de los aficionados en los partidos de eliminación directa. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, el humor se convirtió en la antesala del silbatazo inicial.

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Algunos memes también hacen referencia a la relación entre México y Ecuador fuera de las canchas, retomando con tono satírico los episodios de tensión diplomática que ambos países vivieron en 2024.

Sin embargo, la mayoría de las publicaciones se centran en el aspecto deportivo y en las posibilidades de cada selección para avanzar a la siguiente ronda.

La creatividad de los aficionados tampoco dejó fuera las cábalas, las predicciones y los escenarios más extremos, con imágenes protagonizadas por personajes de películas, caricaturas y series que reflejan el optimismo o la preocupación de cada afición.

Con el paso de las horas, el encuentro se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde los memes continúan multiplicándose mientras los seguidores de ambas selecciones esperan el inicio del partido. Una vez más, Internet convirtió un duelo futbolístico en un escaparate de ingenio, humor y pasión por el deporte.

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