“¡Claudia, mentiste!”, reclaman maestros a la presidenta en Baja California

Entre las consignas más reiteradas destacó una frase dirigida directamente a la presidenta: “¡Claudia, mentiste!”, en referencia a las promesas atribuidas a su campaña sobre una posible reforma al régimen de pensiones de los trabajadores del Estado. Los docentes señalaron particularmente la Ley del ISSSTE de 2007, que transformó el sistema solidario en cuentas individuales administradas por Afores.

El momento de mayor tensión se registró durante el ingreso del convoy presidencial, cuando el vehículo avanzó entre manifestantes que se colocaron a corta distancia y continuaron con los reclamos mientras la mandataria ingresaba al campus. Algunos de los presentes insistieron en acusaciones de incumplimiento de compromisos previos en materia de jubilaciones.

Aunque la presidenta fue recibida también por simpatizantes, el arranque del evento estuvo dominado por las expresiones del magisterio disidente, que mantuvo presencia durante el recorrido sin que se reportaran incidentes mayores.

La CNTE considera que la Ley del ISSSTE de 2007 significó un cambio regresivo en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, al sustituir el modelo solidario por uno basado en cuentas individuales administradas por Afores. Desde su perspectiva, esta modificación redujo el papel del Estado en la garantía de jubilaciones y trasladó a cada trabajador la responsabilidad de financiar su retiro.

El magisterio disidente sostiene que este esquema ha provocado pensiones insuficientes para una parte importante de los trabajadores, debido a que el monto final depende del ahorro acumulado, los salarios percibidos y los rendimientos del mercado.

Señalan que esto ha generado incertidumbre y desigualdad en las condiciones de retiro, especialmente entre quienes tienen ingresos bajos o trayectorias laborales intermitentes.

Por ello, la CNTE mantiene su exigencia de eliminar o reformar de fondo la legislación, con el objetivo de restablecer un sistema de pensiones de carácter solidario. Argumentan que se trata de una demanda de justicia laboral y no solo de un ajuste técnico al sistema de seguridad social.