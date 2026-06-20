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México

La CNTE levanta el plantón de la Ciudad de México, pero advierte que regresará "más fuerte"

El gobierno acordó entregar un bono de 800 millones de pesos a los docentes de Oaxaca, pero la SEP aseguró que ese monto es para atender el rezago escolar en el estado.
sáb 20 junio 2026 02:39 PM
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CNTE retira plantón de la Ciudad de México
Los maestros levantan las casas de campaña del plantón que mantenían en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Tras 20 días de movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un receso en su huelga nacional, con la advertencia de que eso “no significa el abandono de las demandas históricas ni el fin de la lucha”.

La Asamblea Nacional Representativa del magisterio dio a conocer que los maestros no se desactivarán, pero sí entrarán en una nueva fase de reorganización en aras de “fortalecer la unidad, la conciencia y la movilización”.

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En su balance de lo que fueron estos días de movilizaciones, que llegaron a su clímax el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, para hacer ver sus demandas en medio del torneo, la CNTE reconoció que no se atendió nada de su pliego de demandas, así que su lucha seguirá vigente.

“La CNTE refrenda su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilaciones por años de servicio, cotización de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs, eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores, así como el retorno a un sistema solidario, público y digno de pensiones para todos los trabajadores al servicio del Estado”, indicó en un pronunciamiento.

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Los maestros de la CNTE recriminaron que el gobierno federal no quiso generar mecanismos que permitan recuperar plenamente los ahorros de los trabajadores, actualmente administrados por las Afores.

“Los más de 8.1 billones de pesos acumulados en las cuentas individuales pertenecen a los trabajadores de México y no al Estado ni a las instituciones financieras que obtienen ganancias a costa de los recursos producto del esfuerzo laboral de millones de personas”, recordó la Coordinadora.

Además, la CNTE planteó que en las tres semanas de movilización quedó en evidencia que el gobierno encabezado por Morena es igual que los previos de otros partidos políticos.

“La jornada de lucha dejó en claro que este gobierno defenderá incondicionalmente al poder económico y mantiene en omisión las demandas centrales del magisterio democrático y de la clase trabajadora”.

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"(Nos vamos) cerrando un etapa de la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa Peña-AMLO-Claudia, seguros de que regresaremos más fuertes para lograr el objetivo principal", agregaron los maestros.

"¡Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresamos!", corearon los docentes en un mitin realizado esta mañana frente a las instalaciones de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.

Dan bonos a la CNTE

Aunque la CNTE no logró la resolución de todas sus demandas nacionales, algunas de las principales secciones del magisterio sí alcanzaron acuerdos para que el gobierno federal les transfiera apoyos económicos.

Según las minutas de los maestros, la Sección 22 de Oaxaca recibirá 800 millones de pesos para atender las necesidades educativas en el estado; la Sección 14 de Guerrero tendrá un estímulo de 100,000 pesos para los maestros que entren a la etapa de jubilación, y las Secciones 9 y 10 de la Ciudad de México contarán con un bono adicional equivalente a 40 días para los jubilados.

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Cuestionado sobre el bono a los docentes de Oaxaca, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, negó que el dinero se entregara para que levantaran el plantón de la Ciudad de México.

El funcionario aseguró que los recursos son para atender el rezago educativo en el estado.

"Eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterioridad, se hace un trabajo de diagnóstico, serio, con ellos y, a partir de la necesidad, es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad", dijo en entrevista con medios en Tijuana, a donde acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en una gira de trabajo.

—¿Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad? —se le preguntó.

"No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico, estado por estado, y se van atendiendo. Siempre hay muchas necesidades", respondió Mario Delgado.

Sheinbaum alista consulta al magisterio para agosto

Otra demanda de la CNTE fue la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm) y el gobierno se comprometió a seguir un plan de trabajo para cumplir esta petición.

Esto incluirá una consulta al magisterio, escuela por escuela, e iniciará en agosto, anunció este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum desde Baja California.

La mandataria había adelantado la semana pasada que ya no negociaría con las cúpulas del magisterio, sino que su gobierno ahora verá las necesidades y propuestas de los maestros en cada una de las escuelas del país, y ese será el objetivo de la consulta, concretamente, sobre la permanencia o cambios a la Usicamm.

El sondeo coincidirá con la preparación e inicio del ciclo escolar 2026-2027, pues del 10 al 14 de agosto iniciará la preparación de los docentes y el ciclo de clases a partir del 31 de ese mes, en el nivel básico.

La presidenta confirmó ese diálogo alterno con los profesores luego de que este viernes y sábado se retiraran de la ciudad de México los campamentos de la CNTE, tras tres semanas de movilizaciones y luego de acordar un receso en sus protestas para reorganizarse y retomar sus exigencias.

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