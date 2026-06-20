La CNTE levanta el plantón de la Ciudad de México, pero advierte que regresará "más fuerte"

En su balance de lo que fueron estos días de movilizaciones, que llegaron a su clímax el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, para hacer ver sus demandas en medio del torneo, la CNTE reconoció que no se atendió nada de su pliego de demandas, así que su lucha seguirá vigente.

“La CNTE refrenda su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilaciones por años de servicio, cotización de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs, eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores, así como el retorno a un sistema solidario, público y digno de pensiones para todos los trabajadores al servicio del Estado”, indicó en un pronunciamiento.

Los maestros de la CNTE recriminaron que el gobierno federal no quiso generar mecanismos que permitan recuperar plenamente los ahorros de los trabajadores, actualmente administrados por las Afores.

“Los más de 8.1 billones de pesos acumulados en las cuentas individuales pertenecen a los trabajadores de México y no al Estado ni a las instituciones financieras que obtienen ganancias a costa de los recursos producto del esfuerzo laboral de millones de personas”, recordó la Coordinadora.

Además, la CNTE planteó que en las tres semanas de movilización quedó en evidencia que el gobierno encabezado por Morena es igual que los previos de otros partidos políticos.

“La jornada de lucha dejó en claro que este gobierno defenderá incondicionalmente al poder económico y mantiene en omisión las demandas centrales del magisterio democrático y de la clase trabajadora”.