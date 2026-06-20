La CNTE levanta el plantón de la Ciudad de México, pero advierte que regresará "más fuerte"

Cuestionado sobre el bono a los docentes de Oaxaca, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, negó que el dinero se entregara para que levantaran el plantón de la Ciudad de México.
El funcionario aseguró que los recursos son para atender el rezago educativo en el estado.
"Eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterioridad, se hace un trabajo de diagnóstico, serio, con ellos y, a partir de la necesidad, es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad", dijo en entrevista con medios en Tijuana, a donde acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en una gira de trabajo.
—¿Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad? —se le preguntó.
"No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico, estado por estado, y se van atendiendo. Siempre hay muchas necesidades", respondió Mario Delgado.
Sheinbaum alista consulta al magisterio para agosto
Otra demanda de la CNTE fue la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm) y el gobierno se comprometió a seguir un plan de trabajo para cumplir esta petición.
Esto incluirá una consulta al magisterio, escuela por escuela, e iniciará en agosto, anunció este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum desde Baja California.
La mandataria había adelantado la semana pasada que ya no negociaría con las cúpulas del magisterio, sino que su gobierno ahora verá las necesidades y propuestas de los maestros en cada una de las escuelas del país, y ese será el objetivo de la consulta, concretamente, sobre la permanencia o cambios a la Usicamm.
El sondeo coincidirá con la preparación e inicio del ciclo escolar 2026-2027, pues del 10 al 14 de agosto iniciará la preparación de los docentes y el ciclo de clases a partir del 31 de ese mes, en el nivel básico.
La presidenta confirmó ese diálogo alterno con los profesores luego de que este viernes y sábado se retiraran de la ciudad de México los campamentos de la CNTE, tras tres semanas de movilizaciones y luego de acordar un receso en sus protestas para reorganizarse y retomar sus exigencias.