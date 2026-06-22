Ken Salazar, el ''amigo'' de AMLO que se volvió incómodo para la 4T

Salazar llegó a México en septiembre de 2021 y desde sus primeros minutos como representante de Estados Unidos, convocó a la unidad entre ambos países.

"México y Estados Unidos sabemos que juntos somos más fuertes porque unimos las capacidades, los sueños y las esperanzas de ambos pueblos", dijo a su arribo al aeropuerto.

Y los primeros años las señales fueron de unidad y cooperación, lo que incluso ocasionó que desde Washington preocupación por la cercanía del diplomático con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El diario estadounidense The New York Times consignó que “el principal diplomático de Estados Unidos en México a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente López Obrador”.

La tarea de Salazar en México era construir una relación sólida con López Obrador para impulsar la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, la cercanía entre el embajador y el gobierno mexicano generó la preocupación de que se hubieran “arriesgado los intereses estadounidenses” y que no se usara “la relación para avanzar las políticas cuando Biden más lo necesita”.

En ese momento, López Obrador lo defendió y calificó al embajador de su amigo.

“Hoy el New York Times se lanza contra Ken Salazar. Es mi amigo y es un hombre bueno, sensato. Amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano. Además simpático”, dijo Andrés Manuel López Obrador en ese momento.

Sin embargo, en la recta final de su representación en México, Salazar se mostró más crítico del gobierno mexicano.