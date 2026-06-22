Ellas y ellos buscan las candidaturas de Morena para gobiernos de Aguascalientes, BC, BCS y Campeche

Los registrados en Aguascalientes:

Nora Ruvalcaba Gámez (Morena)

Nora Ruvalcaba Gámez es una profesora y política aguascalentense con una trayectoria de más de dos décadas en la vida pública y partidista. Ha ocupado responsabilidades en el ámbito legislativo, electoral y de gestión gubernamental. Fue candidata a la gubernatura del estado en 2022, pero perdió ante el PAN, por lo que la nombraron subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Ahora espera su licencia en el Senado, al que llegó en septiembre de 2024.

Nora Ruvalcaba es la primera en registrarse como aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en Aguascalientes.



🎥: Yared de la Rosa/ Expansión Política pic.twitter.com/fRU2SVXmaw — Expansión Política (@ExpPolitica) June 22, 2026

Salma Luévano Luna (Morena)

Salma Luévano Luna es una activista, empresaria y política reconocida por su labor en favor de los derechos de la diversidad sexual y la inclusión social. Su carrera pública cobró relevancia nacional al convertirse en una de las primeras mujeres trans en llegar a la Cámara de Diputados. Su más reciente cargo fue en la Secretaría de Economía como titular de Economía de Inclusión.

QUE EMOCIÓN Y NERVIOS .



Apunto de dar el gran paso , rumbo al registro como coordinadora a la defensa de la 4T y seguir acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein en este proceso.@Morena_Partido @A_MontielR @CitlaFoto pic.twitter.com/nrxT4yC5nN — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) June 22, 2026

Ricardo Rodríguez Vargas (Morena)

Ricardo Rodríguez Vargas fue el primer director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), donde popularizó las subastas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en procesos internos, promoción de estructuras partidistas y vinculación con distintos sectores sociales de la entidad.

(Foto: Morena.)

Genny

López Valenzuela (PVEM)

Genny López Valenzuela es médica cirujana y militante del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes. Su actividad pública se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo al ser diputada local en el Congreso del Estado de Aguascalientes.

(Foto: Morena.)

Los registrados en Baja California:

Joel Anselmo Jiménez Vega (Morena)

Joel Anselmo Jiménez Vega es un político y operador territorial de Morena en Baja California. En diversas ocasiones ha presentado quejas ante órganos electorales por las decisiones de su partido en procesos de selección interna.

El registro de Joel Anselmo Jiménez. (Foto: Morena)

Armando Ayala Robles (Morena)

Armando Ayala Robles es un empresario, político y hace algunos años atrás locutor de radio y director general de televisión a nivel local. Fue presidente municipal de Ensenada por dos periodos, pero en el segundo lo dejó para ser senador. Ha encabezado escándalos, como denuncias ante la FGR por peculado.

El registro de Armando Ayala. (Foto: Morena)

Alfredo Álvarez Cárdenas (Morena)

Alfredo Álvarez Cárdenas es un político con experiencia en la administración pública estatal y en la coordinación de políticas gubernamentales. Ha desarrollado buena parte de su carrera en tareas de planeación, gestión institucional y articulación entre dependencias gubernamentales. Dentro de Morena se le reconoce como un perfil técnico y de operación política. Su cargo más reciente fue el de secretario general de Gobierno de Baja California, una de las posiciones más relevantes dentro de la administración estatal.

El registro de Alfredo Álvarez. (Foto: Morena)

Ismael Burgueño Ruiz (Morena)

Ismael Burgueño Ruiz es profesor y político con una trayectoria ligada a la educación y al trabajo comunitario en Tijuana. Durante los últimos años se consolidó como una figura emergente de Morena gracias a su participación en procesos partidistas y electorales, así como por su cercanía con distintos sectores ciudadanos. Actualmente se desempeña como presidente municipal de Tijuana.

El registro de Ismael Burgueño. (Foto: Morena)

Jorge Ramos Hernández (PVEM)

Jorge Ramos Hernández es ingeniero y político. Militó en el Partido Acción Nacional por 33 años, pero en 2023 dejó el blanquiazul para y irese al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue presidente municipal de Tijuana y legislador federal.

El registro de Jorge Ramos. (Foto: Morena )

Fernando Castro Trenti (Morena)

Fernando Castro Trenti es abogado y político. Ha sido diputado federal, senador de la República, candidato a gobernador y representante diplomático de México en el extranjero. Su cargo más reciente fue el de embajador de México en Suiza y representante permanente ante organismos internacionales con sede en Ginebra.

El registro de Fernando Jorge Castro Trenti. (Foto: Morena)

Monserrat Caballero Ramírez (PT)

Monserrat Caballero Ramírez es abogada, académica y política tijuanense que ha desarrollado su carrera en el ámbito legislativo y municipal. Tras desempeñarse como diputada local, alcanzó proyección estatal al convertirse en presidenta municipal de Tijuana.

El registro de Monserrat Caballero. (Foto: Morena)

Julieta Ramírez Padilla (Morena)

Julieta Ramírez Padilla es abogada y política. Actualmente se desempeña como senadora de la República por Baja California y ha sido denunciada ante autoridades electorales y dentro de Morena por actos anticipados de cmapaña.

El registro de Julieta Ramírez. (Foto: Morena. )

Los registrados por Baja California Sur:

Christian Agúndez Gómez (PT)

Christian Agúndez Gómez es un político sudcaliforniano, con trayectoria en la administración pública municipal y en actividades de organización política en Los Cabos. Ha participado en proyectos relacionados con desarrollo urbano, servicios públicos y atención ciudadana. Actualmente se desempeña como presidente municipal de Los Cabos.

El registro de Christian Agúndez. (Foto: Morena)

Manuel Alejandro Cota Cárdenas (Morena)

Manuel Alejandro Cota Cárdenas es abogado y político. Su cargo más reciente ha sido el de diputado local en el Congreso de Baja California Sur, pero es identificado por ser hijo del exgobenrador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño.

El registro de Manuel Cota. (Foto: Morena )

José Saúl González Núñez (Morena)

José Saúl González Núñez es abogado y servidor público. A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades relacionadas con la gestión institucional, la coordinación de políticas públicas y la operación administrativa del gobierno estatal. Actualmente se desempeña como secretario general de Gobierno de Baja California Sur, una de las posiciones de mayor responsabilidad dentro de la administración estatal.

El registro de Saúl González. (Foto: Morena)

Milena Quiroga Romero (Morena)

Milena Paola Quiroga Romero es una política, ingeniera civil y docente; es presidenta municipal con licencia en La Paz, Baja California Sur, cargo que ejerció por segundo periodo consecutivo. La morenista ha encabezado escándalos, como ser señalada por presunto cobro de piso en narcomanta.