Ellas y ellos buscan las candidaturas de Morena para gobiernos de Aguascalientes, BC, BCS y Campeche

Entre porras de sus simpatizantes, discursos y -en algunos casos- críticas contra los actuales mandatarios, aspirantes de Morena, Partido del Trabajo y Verde llegaron al World Trade Center de la Ciudad de México para registrarse para ser candidatos ''de Defensa de la Transformación la Soberanía''.
Quienes ganen en las encuestas en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, serán candidatos a mandatarios estatales como lo ha hecho Morena en el pasado para evadir leyes electorales.
En total, se presentaron 20 aspirantes para contender por Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. El proceso se llevará a cabo hasta el sábado hasta el 26 de junio.
Publicidad
Para contender por Aguascalientes, llegaron cuatro personas, entre ellos Nora Ruvalcaba Gámez, quien aún no recibe su licencia de la senaduría, por lo que incumple con uno de los requisitos de Morena para ser coordinadora del estado.
Ante ello, la aspirante señaló que la Comisión de Elecciones de Morena definirá si la contemplan para la encuesta, método por el cual se elegirá al coordinador estatal.
La Presidenta de nuestro partido @A_MontielR, junto a la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones @CitlaHM, encabezan un proceso de registro ordenado, transparente y de absoluta unidad con la militancia y los partidos aliados.
Por Baja California llegaron ocho personas, entre ellos Montserrat Caballero, quien es propuesta del Partido del Trabajo. Al finalizar su registro, la aspirante comentó que aún no hay acuerdo entre Morena y su partido para que vayan juntos en el estado por la gubernatura estatal.
La aspirante estuvo acompañada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien ahora es líder del PT en Baja California y mencionó que él respalda que su partido no vaya en coalición con Morena para las elecciones de 2027.
“No estamos endiosados en hacer una alianza, queremos ver cómo todo se va desenvolviendo para que el PT tome sus decisiones. Claro, siempre hay la posibilidad de ir solos”, mencionó el exmorenista.
El exgobernador mencionó que a Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar, le falta un gobierno comprometido con el pueblo y no con los funcionarios.
Por este estado también se registró Armando Ayala, quien ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por presuntamente cometer el delito de peculado cuando era presidente municipal en Ensenada.
Ante ello, el aspirante consideró que no será descalificado por no cumplir con el requisito de no haber cometido ningún delito, ya que dijo que tiene una trayectoria limpia y que las denuncias son “ruido mediático”.
Los últimos ¿en llegar fueron los aspirantes para Camepche. Entre ellos Gerardo Sánchez Sansores por el PT, quien es sobrino de la actual gobernadora del estado, Layda Sansores.
El petista sostuvo que desde hace un año no tiene comunicación con la mandataria estatal y aseguró que su relación solo es institucional; además confió en que haya piso parejo en Campeche pese que impulsa a Pablo Gutiérrez como candidato.
Los aspirantes registrados tienen la obligación de recorrer sus estados, realizar asambleas informativas y entregar el periódico Regeneración.
📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:
Morena inicia registro de aspirantes a coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía
- Del 22 al 27 de junio podrán registrarse los aspirantes a coordinador de las 17 entidades en las que habrá… pic.twitter.com/xwRyH99nHy
Nora Ruvalcaba Gámez es una profesora y política aguascalentense con una trayectoria de más de dos décadas en la vida pública y partidista. Ha ocupado responsabilidades en el ámbito legislativo, electoral y de gestión gubernamental. Fue candidata a la gubernatura del estado en 2022, pero perdió ante el PAN, por lo que la nombraron subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Ahora espera su licencia en el Senado, al que llegó en septiembre de 2024.
Nora Ruvalcaba es la primera en registrarse como aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en Aguascalientes.
Salma Luévano Luna es una activista, empresaria y política reconocida por su labor en favor de los derechos de la diversidad sexual y la inclusión social. Su carrera pública cobró relevancia nacional al convertirse en una de las primeras mujeres trans en llegar a la Cámara de Diputados. Su más reciente cargo fue en la Secretaría de Economía como titular de Economía de Inclusión.
Ricardo Rodríguez Vargas fue el primer director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), donde popularizó las subastas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en procesos internos, promoción de estructuras partidistas y vinculación con distintos sectores sociales de la entidad.
Genny
López Valenzuela (PVEM)
Genny López Valenzuela es médica cirujana y militante del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes. Su actividad pública se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo al ser diputada local en el Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los registrados en Baja California:
Joel Anselmo Jiménez Vega (Morena)
Joel Anselmo Jiménez Vega es un político y operador territorial de Morena en Baja California. En diversas ocasiones ha presentado quejas ante órganos electorales por las decisiones de su partido en procesos de selección interna.
Armando Ayala Robles (Morena)
Armando Ayala Robles es un empresario, político y hace algunos años atrás locutor de radio y director general de televisión a nivel local. Fue presidente municipal de Ensenada por dos periodos, pero en el segundo lo dejó para ser senador. Ha encabezado escándalos, como denuncias ante la FGR por peculado.
Alfredo Álvarez Cárdenas (Morena)
Alfredo Álvarez Cárdenas es un político con experiencia en la administración pública estatal y en la coordinación de políticas gubernamentales. Ha desarrollado buena parte de su carrera en tareas de planeación, gestión institucional y articulación entre dependencias gubernamentales. Dentro de Morena se le reconoce como un perfil técnico y de operación política. Su cargo más reciente fue el de secretario general de Gobierno de Baja California, una de las posiciones más relevantes dentro de la administración estatal.
Ismael Burgueño Ruiz (Morena)
Ismael Burgueño Ruiz es profesor y político con una trayectoria ligada a la educación y al trabajo comunitario en Tijuana. Durante los últimos años se consolidó como una figura emergente de Morena gracias a su participación en procesos partidistas y electorales, así como por su cercanía con distintos sectores ciudadanos. Actualmente se desempeña como presidente municipal de Tijuana.
Jorge Ramos Hernández (PVEM)
Jorge Ramos Hernández es ingeniero y político. Militó en el Partido Acción Nacional por 33 años, pero en 2023 dejó el blanquiazul para y irese al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue presidente municipal de Tijuana y legislador federal.
Fernando Castro Trenti (Morena)
Fernando Castro Trenti es abogado y político. Ha sido diputado federal, senador de la República, candidato a gobernador y representante diplomático de México en el extranjero. Su cargo más reciente fue el de embajador de México en Suiza y representante permanente ante organismos internacionales con sede en Ginebra.
Monserrat Caballero Ramírez (PT)
Monserrat Caballero Ramírez es abogada, académica y política tijuanense que ha desarrollado su carrera en el ámbito legislativo y municipal. Tras desempeñarse como diputada local, alcanzó proyección estatal al convertirse en presidenta municipal de Tijuana.
Julieta Ramírez Padilla (Morena)
Julieta Ramírez Padilla es abogada y política. Actualmente se desempeña como senadora de la República por Baja California y ha sido denunciada ante autoridades electorales y dentro de Morena por actos anticipados de cmapaña.
Los registrados por Baja California Sur:
Christian Agúndez Gómez (PT)
Christian Agúndez Gómez es un político sudcaliforniano, con trayectoria en la administración pública municipal y en actividades de organización política en Los Cabos. Ha participado en proyectos relacionados con desarrollo urbano, servicios públicos y atención ciudadana. Actualmente se desempeña como presidente municipal de Los Cabos.
Manuel Alejandro Cota Cárdenas (Morena)
Manuel Alejandro Cota Cárdenas es abogado y político. Su cargo más reciente ha sido el de diputado local en el Congreso de Baja California Sur, pero es identificado por ser hijo del exgobenrador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño.
José Saúl González Núñez (Morena)
José Saúl González Núñez es abogado y servidor público. A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades relacionadas con la gestión institucional, la coordinación de políticas públicas y la operación administrativa del gobierno estatal. Actualmente se desempeña como secretario general de Gobierno de Baja California Sur, una de las posiciones de mayor responsabilidad dentro de la administración estatal.
Milena Quiroga Romero (Morena)
Milena Paola Quiroga Romero es una política, ingeniera civil y docente; es presidenta municipal con licencia en La Paz, Baja California Sur, cargo que ejerció por segundo periodo consecutivo. La morenista ha encabezado escándalos, como ser señalada por presunto cobro de piso en narcomanta.
Publicidad
Los registrados en Campeche:
Gerardo Sánchez Sansores (PT)
Gerardo Sánchez Sansores es empresario y consultor político, pero principalmente identificado por ser el sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Antes de llegar al PT, militó en el PRI por 15 años.
Carlos Enrique Ucán Yam (Morena)
Carlos Enrique Ucán Yam fue el primer dirigente estatal de Morena en Campeche, después representó a su partido ante el Congreso del estado, cargo por el que solicitó licencia temporal.