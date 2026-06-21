La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Raúl Campos Espinoza, comisario de la Policía Federal en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en 2017.
Exmando de la Policía Federal con EPN es vinculado a proceso por presunta desaparición forzada
En comunicado, la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, explicó que esta detención se debe a una investigación en septiembre de 2017, cuando Campos Espinoza, como jefe del Sexto Regimiento de la División de Gendarmería de la entonces Policía Federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima.
La Fiscalía señaló que esta orden de aprehensión se realizó en La Piedad, Michoacán, después de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso y tres meses de plazo para la investigación complementaria.
La Policía Federal, después de décadas de servicio, dejó de operar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la par se creó la Guardia Nacional, a la cual le transfirieron elementos, recursos humanos, materiales y financieros de la primera.
En mayo pasado se informó que dos exmandos de la Policía Federal fueron inhabilitados por el desvío de 65 millones de dólares del presupuesto público, dinero que debía ser usado para pagar una plataforma de inteligencia contratada a una empresa del gobierno de Israel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de Frida 'M', exsecretaria general de la Policía Federal, quien fue inhabilitada por 20 años, por lo cual no podrá ocupar cargos públicos; así como Damián 'C', extitular de la División de Inteligencia, sancionado durante 15 años de inhabilitación.
Ambos deberán pagar también una sanción de 65 millones de dólares, igual al monto del cual se les encontró responsables de su desvío, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno .
Los recursos estaban etiquetados para pagar un contrato establecido en diciembre de 2015 con la empresa israelí Advanced Defense System LTD.