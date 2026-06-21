Exmando de la Policía Federal con EPN es vinculado a proceso por presunta desaparición forzada

En comunicado, la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, explicó que esta detención se debe a una investigación en septiembre de 2017, cuando Campos Espinoza, como jefe del Sexto Regimiento de la División de Gendarmería de la entonces Policía Federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima.

La Fiscalía señaló que esta orden de aprehensión se realizó en La Piedad, Michoacán, después de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

La Policía Federal, después de décadas de servicio, dejó de operar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la par se creó la Guardia Nacional, a la cual le transfirieron elementos, recursos humanos, materiales y financieros de la primera.