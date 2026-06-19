Sección 22 de la CNTE vota por levantar la huelga y avanzar hacia ''un repliegue táctico''

Pese al resultado, dirigentes de la Coordinadora aclararon que la determinación de la Sección 22 no implica automáticamente el levantamiento del plantón nacional instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que la decisión deberá ser analizada y ratificada por la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máximo órgano de deliberación de la organización.

"Las bases mantienen como insuficientes los ofrecimientos del Gobierno federal; sin embargo, bajo sus consideraciones determinan un eventual levantamiento. Su posición será llevada a la ANR y ahí se definirá el cómo", informaron representantes del movimiento magisterial.

Maestros de la CNTE llevan varias semanas de movilizaciones en el país. (Foto: Dassaev Téllez/Cuartoscuro)

Mientras se desarrolla la discusión nacional, el plantón que mantenían los docentes en la ciudad de Oaxaca fue retirado alrededor de las 18:00 horas de este viernes 19 de junio.

En la capital del país, integrantes de la Coordinadora prevén realizar una movilización durante la mañana del sábado 20 de junio y posteriormente definir el retiro del campamento instalado en el Zócalo, aunque la medida dependerá de los acuerdos alcanzados por la ANR.

Los dirigentes magisteriales subrayaron que, aun en caso de levantarse los plantones, las demandas centrales del movimiento permanecen vigentes, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE y la continuidad de las mesas tripartitas de negociación con autoridades federales y estatales.

Paralelamente, la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México informó avances en las negociaciones con la Autoridad Educativa Federal.

Entre los compromisos alcanzados destaca el análisis para homologar prestaciones con otras entidades federativas, incluyendo un incremento gradual en los días económicos de los trabajadores; la evaluación de un bono adicional para personal jubilado; el estudio de estímulos por grado académico y el inicio de una etapa de basificación prevista para la segunda quincena de agosto de 2026.

La CNTE intentó frenar actividades mundialistas durante sus movilizaciones. (Foto: Cuartoscuro )

Aunque el repliegue comienza a perfilarse dentro de algunos contingentes, la Coordinadora sostuvo que la lucha continuará mediante nuevas estrategias de presión y organización, por lo que el eventual retiro de los plantones no significaría el cierre definitivo del conflicto magisterial.

Las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han mantenido vigentes a lo largo de la actual jornada de movilizaciones y se centran en cambios estructurales al sistema laboral y de seguridad social del magisterio.

Entre sus exigencias más importantes destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que dicha reforma afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores al sustituir el esquema solidario de pensiones por un sistema basado en cuentas individuales administradas por las Afores.

El magisterio disidente también demanda la recuperación de un régimen de pensiones que permita el retiro por años de servicio, sin depender de la edad mínima establecida en la legislación vigente.

Los docentes sostienen que las condiciones laborales de la profesión generan desgaste físico y emocional, por lo que consideran necesario establecer mecanismos de jubilación más favorables para el sector educativo.

La CNTE ha mantenido un plantón en el primer cuadro de la capital en las últimas semanas. (Foto: Shelma Navarrete)

Otra de las exigencias recurrentes es el fortalecimiento salarial. La CNTE ha señalado que los incrementos otorgados en los últimos años no han sido suficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante décadas. En ese sentido, plantea la necesidad de establecer una política salarial que garantice mejores ingresos para docentes activos, jubilados y personal de apoyo a la educación.

Asimismo, la organización mantiene la demanda de mejores condiciones laborales y administrativas en los estados donde tiene presencia. Esto incluye procesos de basificación para trabajadores eventuales, regularización de pagos pendientes, homologación de prestaciones y atención a necesidades de infraestructura en los centros educativos. De acuerdo con la Coordinadora, estos temas forman parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

La CNTE incrementó sus movilizaciones en el contexto de la realización del Mundial 2026 en México.