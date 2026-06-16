Sheinbaum prevé reunirse con el rey Felipe VI en la Ciudad de México

"Sí, es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Y ya, yo creo que mañana o pasado les podemos informar", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo también fue consultada sobre el sitio donde puede efectuarse la reunión. En respuesta, indicó que el encuentro tendría como sede la Ciudad de México. "Aquí", agregó.

La posible reunión coincidiría con la visita que Felipe VI realizará al país con motivo de las actividades vinculadas al Mundial de Futbol. De acuerdo con información dada a conocer por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el rey de España tiene prevista su asistencia a diversos actos en Guadalajara.

Entre ellos figura el concierto que ofrecerá Plácido Domingo el 25 de junio en el Centro Cultural Universitario. Asimismo, el monarca asistirá al partido entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

De concretarse, el encuentro representaría uno de los primeros acercamientos de alto nivel entre la administración encabezada por Sheinbaum y la corona española, tras una pausa en la relación por un conflicto que se inició en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.