Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum prevé reunirse con el rey Felipe VI en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las gestiones diplomáticas continúan entre Relaciones Exteriores y las autoridades españolas, por lo que aún no existe una confirmación oficial sobre el encuentro.
mar 16 junio 2026 09:57 AM
Añadir Expansión Política en Google
sheinbaum rey de españa
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el encuentro tendría como sede la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno analiza una posible reunión con Felipe VI, rey de España, durante la próxima visita del monarca a territorio mexicano.

La mandataria explicó que las gestiones diplomáticas continúan entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades españolas, por lo que aún no existe una confirmación oficial sobre el encuentro.

Publicidad

"Sí, es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Y ya, yo creo que mañana o pasado les podemos informar", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo también fue consultada sobre el sitio donde puede efectuarse la reunión. En respuesta, indicó que el encuentro tendría como sede la Ciudad de México. "Aquí", agregó.

Te puede interesar:

Sheinbaum España.jpeg
presidencia

Sheinbaum afirma que le fue bien a México en España y coincide con mensaje de Pedro Sánchez

La posible reunión coincidiría con la visita que Felipe VI realizará al país con motivo de las actividades vinculadas al Mundial de Futbol. De acuerdo con información dada a conocer por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el rey de España tiene prevista su asistencia a diversos actos en Guadalajara.

Entre ellos figura el concierto que ofrecerá Plácido Domingo el 25 de junio en el Centro Cultural Universitario. Asimismo, el monarca asistirá al partido entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

De concretarse, el encuentro representaría uno de los primeros acercamientos de alto nivel entre la administración encabezada por Sheinbaum y la corona española, tras una pausa en la relación por un conflicto que se inició en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Publicidad

En abril pasado, la mandataria federal asistió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, con lo que puso fin al distanciamiento en la relación bilateral entre México y España, una etapa que estuvo marcada por las exigencias del gobierno de López Obrador a ofrecer perdón por los hechos ocurridos durante la Conquista.

Sheinbaum celebró entonces “el primer paso” de las autoridades de España “para reconocer la historia, reconocer los agravios", luego de que el canciller español José Manuel Albares habló por primera vez de manera pública del “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios mexicanos” en la conquista española, durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.

Leer más:

Sheinbaum
presidencia

Viaje de Sheinbaum a España, para poner fin a "impasse" diplomático y cerrar filas con progresistas

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum España

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad