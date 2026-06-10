CNTE finaliza diálogo en Gobernación sin acuerdos y no descarta protestas en el Mundial

Esta noche, en una Asamblea Nacional Representativa, el magisterio decidirá el plan de acción para este 11 de junio, fecha del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Al salir de la reunión, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE informó que reiteró a las autoridades sus demandas: diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum; la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que impide a los trabajadores jubilarse con el 100% de su último salario, y las reformas educativas de 2013 y 2019.

Eva Hinojosa, secretaria general de la Sección 18 de Michoacán, dijo que el gobierno presentó una nueva propuesta: continuar una serie de mesas técnicas para "trabajar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007".

Los maestros decidieron debatir esa opción en la asamblea, pero adelantaron que no cumple todas sus exigencias, por lo que la huelga nacional, que suma 10 días, continuará en los próximos días.

"Vamos a seguir exigiendo, porque nuestra táctica de lucha es movilización, negociación, movilización", declaró Hinojosa.

Pedro Hernández, líder de la Sección 9, consideró que la extensa reunión fue un movimiento del gobierno para distraer a la CNTE, que este miércoles planeaba bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Estamos reunidos nuevamente la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ el Director General del @ISSSTE_mx Martí Batres Guadarrama @martibatres y la Secretaría de Educación Pública con la CNUN de la CNTE, en un intercambio muy productivo sobre las… pic.twitter.com/c5Fbl6h9AO — Mario Delgado (@mario_delgado) June 10, 2026

El líder dijo, no obstante, que esa movilización se puede llevar a cabo en otro momento.

La mesa de trabajo quedó abierta para retomarse en otra fecha y fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres.