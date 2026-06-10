Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

CNTE finaliza diálogo en Gobernación sin acuerdos y no descarta protestas en el Mundial

El magisterio realizará una asamblea nacional esta noche con todos los agremiados para decidir el plan de movilización en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
mié 10 junio 2026 06:33 PM
Añadir Expansión Política en Google
La CNTE no descarta realizar protestas en la inauguración del Mundial 2026
Una comitiva de maestros sostuvo una reunión este miércoles por más de seis horas con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación. (Foto: Dassaev Téllez/Cuartoscuro)

Después de una reunión de siete horas en la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su intención de protestar en la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

El sindicato no alcanzó acuerdos concretos con el gobierno en esta cuarta mesa de trabajo, aunque recibieron una nueva propuesta de trabajo. Sin embargo, los maestros insisten en que ninguna respuesta de las autoridades ha sido suficiente para atender sus demandas centrales.

Publicidad

Esta noche, en una Asamblea Nacional Representativa, el magisterio decidirá el plan de acción para este 11 de junio, fecha del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Al salir de la reunión, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE informó que reiteró a las autoridades sus demandas: diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum; la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que impide a los trabajadores jubilarse con el 100% de su último salario, y las reformas educativas de 2013 y 2019.

Quizá te interese leer

Fue aliada hasta que llegó a la presidencia: la CNTE que heredó Sheinbaum de AMLO y que pone en jaque al gobierno
México

La CNTE fue aliada de AMLO... hasta que llegó a la Presidencia y ahora vuelve a meter presión

Eva Hinojosa, secretaria general de la Sección 18 de Michoacán, dijo que el gobierno presentó una nueva propuesta: continuar una serie de mesas técnicas para "trabajar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007".

Los maestros decidieron debatir esa opción en la asamblea, pero adelantaron que no cumple todas sus exigencias, por lo que la huelga nacional, que suma 10 días, continuará en los próximos días.

"Vamos a seguir exigiendo, porque nuestra táctica de lucha es movilización, negociación, movilización", declaró Hinojosa.

Pedro Hernández, líder de la Sección 9, consideró que la extensa reunión fue un movimiento del gobierno para distraer a la CNTE, que este miércoles planeaba bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El líder dijo, no obstante, que esa movilización se puede llevar a cabo en otro momento.

La mesa de trabajo quedó abierta para retomarse en otra fecha y fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres.

Publicidad

Para un sector de la CNTE, que esperaba afuera de gobernación con bloqueos entre Bucareli y Paseo de la Reforma, la respuesta de las autoridades y sus líderes no fue convincente.

Así que mostraron su descontento gritando “¡Comisión vendida, la misma porquería!”.

Después, en el monumento El Caballito, Pedro Hernández explicó a los agremiados los detalles de la mesa de trabajo y descartó que los líderes "se hayan vendido" para acabar la huelga.

Los maestros marcharon más tarde desde Reforma hasta el Centro Histórico, donde mantienen instalado su campamento.

Segob pide respuesta clara a la CNTE

Una vez que los maestros se fueron, la secretaria de Gobernación explicó que el gobierno pidió a la CNTE una respuesta clara esta misma noche a las propuestas para atender sus demandas, horas antes del inicio del Mundial.

O, en todo caso, una contrapropuesta para resolver la demanda de regresar al sistema de pensiones sin Afores. Sin embargo, reiteró, el presupuesto público es limitado.

Publicidad

"Planteamos ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes. Seguimos a la espera de una respuesta que, deseamos, sea positiva", urgió. "Convocamos a evitar más afectaciones a niñas, niños y adolescentes que están por concluir el ciclo escolar".

Tags

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad