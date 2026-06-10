La CNTE se declara en ''alerta máxima'' y autoridades blindan el Aeropuerto de CDMX ante protestas

Los integrantes de la CNTE mantienen sus casas de campaña sobre las calles 20 de Noviembre, Tacuba, 5 de mayo y Belisario Domínguez. Por su parte, autoridades crearon un anillo de seguridad que impide su ingreso hacia la última parte del corredor peatonal Madero, el cual llega hasta la periferia del Zócalo amurallado.

Con playeras de la selección mexicana y otros equipos participantes del Mundial, aficionados extranjeros se aproximan a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para preguntar cómo llegar a la estación Tenochtitlán del Metro capital. No hay forma, les dicen. Hasta la tarde de este miércoles, solo tenían acceso a la plancha central de la capital los trabajadores del Gobierno. ''Credenciales en mano'' es lo que se pide para cruzar la muralla metálica.

Este jueves 11 de junio, a las 13:00 horas, iniciará la Copa del Mundo con el partido México contra Sudáfrica. La CNTE insistió hoy en que si no se atienden sus demandas, no permitirá que se realice el evento en el Estadio CDMX (Azteca). Mientras tanto, autoridades federales y de la capital no han dado detalles sobre cómo se realizará mañana el Fan Fest en el Zócalo, evento al que se esperaba la asistencia de miles de aficionados que no podrán estar en el Estadio CDMX.

''La CNTE está dispuesta a seguir marchando. Si no hay solución, tampoco va a rodar el balón. Y no es amenaza; es advertencia. No estamos pidiendo nada que no haya prometido la presidenta Claudia Sheinbaum cuando andaba pidiendo el voto'', dice el maestro Octavio Romero, de Guerrero, quien resultó herido en el rostro durante las manifestaciones de las últimas semanas.

Maestros de la CNTE aseguran que impedirán que "la pelota ruede" mañana en CDMX.



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La CNTE demanda actualmente la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario; también regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores, y la abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019.

Los maestros rechazan que las exigencias del movimiento busquen ''beneficios extraordinarios''.

“Solamente estamos pidiendo lo que se prometió en campaña”, afirmó Alejandro Gutiérrez, de la sección 10 de la CNTE en la CDMX, al sostuvo que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecieron revertir lo que calificó como ''una reforma de corte neoliberal''.

Asimismo, lamentó que parte de la opinión pública perciba las movilizaciones como una afectación a la ciudadanía. Según explicó, el objetivo de las protestas es visibilizar las demandas del magisterio y lograr una respuesta de las autoridades. Aseguró que los docentes procuran no descuidar a sus estudiantes, a quienes brindan guías, avisos y mecanismos de regularización para que continúen con su proceso educativo.

La CNTE se manifestará este jueves 11 de junio en la capital. (Foto: Cuartoscuro )

Blindan el Aeropuerto de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Secretaría de Marina fueron desplegados este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como medida preventiva ante la posible realización de protestas en las inmediaciones de la terminal aérea por parte de la CNTE.

Los agentes revisan que las personas que se acercan al aeropuerto tengan boleto para volar o alguna justificación para estar en la zona.

Al mismo tiempo, fueron cerradas las estaciones Hangares, Terminal Aérea y Oceanía de la Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Sistema de Transporte Colectivo Metro, debido a su cercanía con el aeropuerto.

Respecto a las afectaciones viales y al despliegue de seguridad, el maestro Alejandro Gutiérrez sostuvo que los manifestantes intentan generar el menor impacto posible, aunque acusó a las autoridades de restringir la protesta mediante cercos y operativos.

“La violencia ha venido del Estado, porque nos ha impedido la libre manifestación; sin embargo, nosotros no planeamos ninguna acción violenta”, expresó al anunciar que las movilizaciones previstas para este 11 de junio contarán con la participación de diversas organizaciones sociales y se desarrollarán de manera pacífica.

El docente aseguró que el movimiento se mantiene en ''alerta máxima'' tras los incidentes registrados recientemente en el Zócalo y ante los operativos que puedan realizar autoridades antes del arranque del Mundial.

Afirmó que las agresiones sufridas por algunos integrantes del magisterio en el Zócalo no provinieron de comerciantes y consideró que podrían tratarse de “grupos de choque” utilizados para generar confrontación. También destacó que los manifestantes permanecen en la zona sin bloquear banquetas ni impedir el funcionamiento de los negocios establecidos.

Casi al mismo tiempo, comerciantes de la calle de Motolinia en el Centro Histórico se manifestaron para exigir el libre tránsito y apertura de los comercios. Acusan pérdidas millonarias por los bloqueos por parte del magisterio.