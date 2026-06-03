La CURP biométrica tiene un requisito indispensable para poder descargarla: cómo obtenerlo

La Secretaría de Gobernación (Segob) recordó a las personas que ya tramitaron la CURP biométrica que deberán conservar la constancia que reciben al finalizar el registro, ya que este documento podrá ser solicitado por las dependencias federales conforme avance la implementación del nuevo sistema.
A través de un video publicado en 𝕏, la dependencia detalló que dicha constancia se entrega una vez concluido el registro de datos biométricos en los módulos autorizados para realizar el trámite.
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Constancia de la CURP biométrica
La Segob detalló que la constancia se enviará al correo electrónico que proporcione el ciudadano al momento del registro. Después se podrá descargar la CURP biométrica desde la página del Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo enlace es el siguiente: https://www.gob.mx/segob%7Crenapo desde donde se podrá obtenerla de manera física.
Se deben seguir los pasos para quienes ya hicieron el trámite del documento oficial con los datos biométricos.
Por ello, es importante acudir a tu cita con los siguientes requisitos:
Acta de nacimiento: Certificada y en formato actualizado.
Identificación oficial vigente: Puede ser credencial del INE o pasaporte.
CURP tradicional: Certificada y validada ante el RENAPO.
Comprobante de domicilio: Reciente (con una antigüedad no mayor a 3 meses).
Un correo electrónico activo
La CURP biométrica es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo). Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.
El trámite de la CURP biométrica se debe hacer presencial para la toma de datos biométricos. La parte que se puede hacer en línea es sacar una cita en Renapo. De acuerdo a lo que consultó Expansión, en el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.
Da clic en Registro de Datos Biometricos para la CURP.
“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.
La atención de estas citas se realizará en el Módulo ubicado en calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
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La Segob recordó que el trámite es gratuito y de carácter voluntario, aunque recomendó realizarlo de manera anticipada, ya que las dependencias federales comenzarán a solicitar la CURP biométrica conforme avance su implementación.