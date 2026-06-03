La CURP biométrica tiene un requisito indispensable para poder descargarla: cómo obtenerlo

Constancia de la CURP biométrica

La Segob detalló que la constancia se enviará al correo electrónico que proporcione el ciudadano al momento del registro. Después se podrá descargar la CURP biométrica desde la página del Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo enlace es el siguiente: https://www.gob.mx/segob%7Crenapo desde donde se podrá obtenerla de manera física.

Se deben seguir los pasos para quienes ya hicieron el trámite del documento oficial con los datos biométricos.

Por ello, es importante acudir a tu cita con los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento: Certificada y en formato actualizado.

Identificación oficial vigente: Puede ser credencial del INE o pasaporte.

CURP tradicional: Certificada y validada ante el RENAPO.

Comprobante de domicilio: Reciente (con una antigüedad no mayor a 3 meses).

Un correo electrónico activo

La CURP biométrica es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo). Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.