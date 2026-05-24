Lo que se sabe de la captura de “El Puerco”, ligado al asesinato de la taxista Irma Hernández

"El Puerco", señalado por ser el jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana (CMV), fue capturado el sábado 23 de mayo en un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Marina y autoridades estatales y ministeriales en Coatzintla y Poza Rica.

Irma era líder de taxistas y se opuso a pagar las extorsiones exigidas por integrantes de grupos criminales en contra de transportistas en la entidad; también era maestra jubilada.

Fue secuestrada el 18 de julio de 2025 por sujetos armados en Amatlán, Veracruz. En el tiempo que fue retenida, sus captores la obligaron a aparecer en videos con mensajes intimidantes en contra de otros taxistas para ejercer presión para que pagaran piso al grupo delictivo.

"Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos o van a terminar como yo”, dijo la mujer de 62 años en un video que fue compartido en redes sociales.

Días después, el 24 de julio de 2025, el cuerpo sin vida de Irma fue localizado en un predio en el municipio de Álamo, confirmó Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Con la captura de Abisaí 'N', 'El Puerco', ya son seis las personas detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la taxista y maestra: José Ramón "N", Víctor Manuel "N", Yeana Paola "N", Octavio "N" y José Eduardo "N".