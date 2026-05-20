Alcaldes de Morelos encabezaban red criminal; FGR va por el edil de Cuautla

Comerciantes, transportistas y familias presentaron las denuncias en contra de los alcaldes y exfuncionarios, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

#ConferenciaSeguridad I En el marco de la Estrategia Nacional contra la #Extorsión, el titular de la #SSPC, @OHarfuch, informa sobre las acciones implementadas en #Cuautla y municipios de la región oriente de #Morelos, donde se identificaron actividades relacionadas con este… pic.twitter.com/EGmNNFSBpQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 20, 2026

"Se iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales", dijo.

Municipios de Morelos eran gobernados por presuntos extorsionadores. (Foto: Cuartoscuro )

Harfucha señaló que desde abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para frenar a la red criminal que también se dedicaba a los homicidios, al robo de vehículos y al trasiego de droga.

Entre las órdenes de aprehensión ejecutadas destacan contra Agustín "N", alcalde de Atlatlahucan; Irving "N", exalcalde de Yecapixtla, y Horacio "N", secretario municipal de Cuautla.

También contra Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan "N", tesorero municipal; y Arisbey Rubí "N", excandidata.

Autoridades buscan a Jesús "N", alcalde de Cuatla.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas físicas y morales vinculadas con la red criminal.