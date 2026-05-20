Alcaldes de Morelos encabezaban red criminal; FGR va por el edil de Cuautla

Autoridades federales ejecutaron múltiples operativos para desarticular una red criminal en Morelos, en la cual participaban alcaldes, exfuncionarios y empresarios.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron órdenes de cateo en domicilios de ese estado y en Querétaro para detener a los implicados, quienes son señalados por extorsionar, amenazar y llevar a cabo cobros ilegales a la ciudadanía.
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Comerciantes, transportistas y familias presentaron las denuncias en contra de los alcaldes y exfuncionarios, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.