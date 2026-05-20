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Estados

Alcaldes de Morelos encabezaban red criminal; FGR va por el edil de Cuautla

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas físicas y morales vinculadas con la red criminal que operaba en municipios de Morelos.
mié 20 mayo 2026 03:25 PM
(Obligatorio)
Autoridades ejecutaron órdenes de captura en dos entidades en contra de integrantes de la red criminal. (Foto: Cuartoscuro )

Autoridades federales ejecutaron múltiples operativos para desarticular una red criminal en Morelos, en la cual participaban alcaldes, exfuncionarios y empresarios.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron órdenes de cateo en domicilios de ese estado y en Querétaro para detener a los implicados, quienes son señalados por extorsionar, amenazar y llevar a cabo cobros ilegales a la ciudadanía.

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Comerciantes, transportistas y familias presentaron las denuncias en contra de los alcaldes y exfuncionarios, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"Se iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales", dijo.

Nota Roja Morelos
Municipios de Morelos eran gobernados por presuntos extorsionadores. (Foto: Cuartoscuro )

Harfucha señaló que desde abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para frenar a la red criminal que también se dedicaba a los homicidios, al robo de vehículos y al trasiego de droga.

Entre las órdenes de aprehensión ejecutadas destacan contra Agustín "N", alcalde de Atlatlahucan; Irving "N", exalcalde de Yecapixtla, y Horacio "N", secretario municipal de Cuautla.

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También contra Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan "N", tesorero municipal; y Arisbey Rubí "N", excandidata.

Autoridades buscan a Jesús "N", alcalde de Cuatla.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas físicas y morales vinculadas con la red criminal.

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Universidad Autónoma del Estado de Morelos Violencia Corrupción

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