Delgado dijo que una parte del incremento va a las prestaciones laborales y otro directamente al salario.

"Se ha logrado superar, en tan solo ocho años, con los gobiernos de la Transformación, el rezago que se acumuló de más de 35 años, donde los maestros veían como el poder adquisitivo de su salario iba perdiendo capacidad", aseguró.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, para lograr este incremento, su gobierno tuvo que hacer ajustes financieros.

”Hemos hecho un gran esfuerzo para ese aumento salarial. Ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país, en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y lo que podamos hacer por las maestras y maestros de México, lo vamos a hacer, por agradecimiento a ustedes”, declaró.

Este es el tercer año consecutivo que el gobierno federal incrementa el salario del magisterio. En 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un aumento de 10%; en 2025, el primer año de la administración de Sheinbaum, también subió 9%.

Aumento salarial no frena protestas

Sin embargo, estos ajustes no son considerados suficientes por todos los docentes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demanda, desde el año pasado, un incremento salarial de 100%, debido a que el sueldo docente se mantuvo sin cambios durante un largo tiempo.

Es una de las demandas por las que este sindicato magisterial planea manifestarse en el Mundial de Futbol 2026. También exige al gobierno la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al antiguo sistema de pensiones sin Afore.