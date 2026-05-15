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México

La SEP anuncia un incremento de 9% al salario docente

En el Día del Maestro, el sindicato magisterial oficial pidió al gobierno derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las demandas por las que la CNTE planea protestar durante el Mundial de Futbol.
vie 15 mayo 2026 11:52 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemora el Día del Maestro 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó medallas a 42 docentes con más de 40 años de servicio. (Foto: Presidencia de México)

El salario de los profesores de México tendrá un incremento de 9% este año, anunció Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al conmemorar el 15 de mayo, Día del Maestro, el funcionario dijo que con este aumento continúa la recuperación del sueldo docente, estancado durante varios años.

"Refleja la voluntad por mejorar las condiciones laborales del magisterio nacional. Con esto se mantiene la tendencia de recuperación, en términos reales, del salario de los maestros y maestras", afirmó.

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Delgado dijo que una parte del incremento va a las prestaciones laborales y otro directamente al salario.

"Se ha logrado superar, en tan solo ocho años, con los gobiernos de la Transformación, el rezago que se acumuló de más de 35 años, donde los maestros veían como el poder adquisitivo de su salario iba perdiendo capacidad", aseguró.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, para lograr este incremento, su gobierno tuvo que hacer ajustes financieros.

”Hemos hecho un gran esfuerzo para ese aumento salarial. Ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país, en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y lo que podamos hacer por las maestras y maestros de México, lo vamos a hacer, por agradecimiento a ustedes”, declaró.

Este es el tercer año consecutivo que el gobierno federal incrementa el salario del magisterio. En 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un aumento de 10%; en 2025, el primer año de la administración de Sheinbaum, también subió 9%.

Aumento salarial no frena protestas

Sin embargo, estos ajustes no son considerados suficientes por todos los docentes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demanda, desde el año pasado, un incremento salarial de 100%, debido a que el sueldo docente se mantuvo sin cambios durante un largo tiempo.

Es una de las demandas por las que este sindicato magisterial planea manifestarse en el Mundial de Futbol 2026. También exige al gobierno la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al antiguo sistema de pensiones sin Afore.

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Así como desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

El pasado 1 de mayo, la CNTE entregó a la SEP y a la Secretaría de Gobernación un pliego con estas peticiones y emplazó a las autoridades a dar una respuesta este 15 de mayo, después de las protestas que también realiza hoy.

Además, solicitó a Sheinbaum retomar las mesas de diálogo con los docentes, canceladas el año pasado.

Si las autoridades no responden, advirtió el sindicato, los maestros decidirán este 16 de mayo un plan de protestas para el Mundial de Futbol, a inaugurarse el 11 de junio en la Ciudad de México.

SNTE retoma demandas de la CNTE

Durante la ceremonia por el Día del Maestro, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, retomó las demandas de la CNTE, el sindicato de maestros disidente.

Ante la presidenta Sheinbaum y de manera inusual, el dirigente solicitó cambiar el sistema de pensiones.

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También llamó a modificar el sistema de asignación de plazas docentes y derogar la Ley del ISSSTE de 2007. Es decir, hizo las mismas peticiones por las que la CNTE lleva años protestando.

“La Usicamm tiene que desaparecer ya para construir un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia”, declaró.

Cepeda, líder de uno de los sindicatos más grandes del país y aliado de Morena, el partido en el poder, aseguró que sí es viable regresar al antiguo sistema de pensiones con un nuevo modelo financiero.

“Las maestras y maestros de México merecen una pensión digna, una vejez tranquila y un retiro sin zozobras ni precariedades. Después de un profundo estudio actuarial, tenemos la certeza de que, con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad, es posible modificar la ley para revertir la reforma neoliberal. Entendemos el esfuerzo que implica estirar la cobija presupuestal”, lanzó.

Desde el año pasado, sin embargo, Sheinbaum dijo que no es posible hacer este cambio porque el presupuesto público no alcanza para financiar las pensiones contributivas.

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