¿El 30 de abril hay clases por el Día del niño o es festivo de acuerdo con la SEP?

Al inicio de cada ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), da a conocer el calendario oficial que contempla 185 días efectivos de clases y que será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria de toda la República.

El Día del niño y la niña se estableció en 1924 durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, con el objetivo de proteger los derechos de la infancia, adoptando la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por la Sociedad de Naciones.

¿Hay clases el 30 de abril?

El jueves 30 de abril, Día del Niño y la Niña 2026 está marcado en el calendario escolar SEP con negritas que se refiere a días conmemorativos o de reflexión; sin embargo, esto no significa que no haya clases; por lo que habrá actividades en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas y privadas en México.

Sin embargo, en la mayoría de los centros escolares, los padres de familia y personal escolar se organizan para festejarlos con kermeses, instalación de juegos, ferias o bailes