¿El 30 de abril hay clases por el Día del niño o es festivo de acuerdo con la SEP?

Los estudiantes de educación básica en el país tienen varios días de descanso por diversos motivos como la conmemoración de fechas patrias y la celebración de Consejos Técnicos Escolares, entre otros. La festividad más próxima es el 30 de abril, Día del niño y la niña en México y en la que regularmente se llevan a cabo actividades en las escuelas.
¿Hay clases el 30 de abril por el Día del niño?
Al inicio de cada ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), da a conocer el calendario oficial que contempla 185 días efectivos de clases y que será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria de toda la República.
El Día del niño y la niña se estableció en 1924 durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, con el objetivo de proteger los derechos de la infancia, adoptando la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por la Sociedad de Naciones.
¿Hay clases el 30 de abril?
El jueves 30 de abril, Día del Niño y la Niña 2026 está marcado en el calendario escolar SEP con negritas que se refiere a días conmemorativos o de reflexión; sin embargo, esto no significa que no haya clases; por lo que habrá actividades en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas y privadas en México.
Sin embargo, en la mayoría de los centros escolares, los padres de familia y personal escolar se organizan para festejarlos con kermeses, instalación de juegos, ferias o bailes
A nivel mundial, el 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, porque en 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado de la historia.
Días de descanso en mayo
El jueves 30 de abril se dedica a festejar a los más pequeños del hogar, y este 2026 se junta con el viernes 1 de mayo que es día de descanso oficial y que también está establecido en el calendario escolar en el que no hay clases.
Día del Consejo Técnico Escolar
- 29 de mayo de 2026
Puentes y vacaciones del ciclo escolar
- 1 de mayo de 2026
- 5 de mayo
- 15 de mayo de 2026
Acciones a favor de las infancias
En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, DiDi y la Unicef anunciaron una colaboración para la iniciativa Tarjeta Azul , una alianza nacional que permitirá fortalecer la protección de las infancias, así como fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en México a través de la Súper App de DiDi.
Con esta alianza, DiDi amplificará mensajes de prevención y alerta contra la trata de personas con impacto en sus más de 30 millones de usuarios y la red de conductores. Así, cada vez que un usuario solicite un servicio de movilidad dentro de la aplicación, todas las partes recibirán información general sobre cómo detectar, identificar y reportar situaciones sospechosas de riesgo para las infancias.
En un comunicado, la Unicef destacó que cada día, miles de trayectos ocurren en México, y esta iniciativa busca convertir cada uno de esos trayectos en un llamado a la protección de las y los menores, en la que conductores y usuarios no son solo parte de un servicio de transporte: son ciudadanos que, con las herramientas adecuadas, pueden convertirse en actores que detecten y combatan situaciones sospechosas.