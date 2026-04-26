Más de 50,000 personas participan en la clase masiva de béisbol y sóftbol

Niños, niñas, jóvenes y familias participaron en prácticas de béisbol y sóftbol en 115 sedes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En las 32 entidades del país se llevó a cabo este domingo una clase masiva de béisbol y sóftbol. (Foto: Conade)

En la Ciudad de México, la clase tuvo lugar en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), la Utopía Mixiuhca en Iztacalco y el Deportivo Miguel Alemán, en Gustavo A. Madero.

La Utopía Mixiuhca, ubicada dentro de Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco, fue una de las sedes de la clase masiva. (Foto: Conade)

Mientras en Yucatán, el director general de la Conade, Rommel Pacheco, encabezó la clase.

“Esta Clase Nacional de Béisbol y Softbol 'Diamantes de Paz' es posible gracias al trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas y comprometidas con el impulso, fomento, desarrollo y difusión del deporte y la actividad física”, dijo el funcionario.

Rommel Pacheco, director general de Conade y ex clavadista, encabezó la clase en Yucatán. (Foto: Conade)

La clase masiva fue impartida en colaboración con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y la Liga Mexicana Beisbol (LMB), así como con los Órganos de Cultura Física y Deporte de las entidades y las alcaldías en la Ciudad de México.