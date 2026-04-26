La Clase Nacional de Béisbol y Sóftbol “Diamantes de Paz” se realizó de forma simultánea en las 32 entidades del país este domingo con la participación de más de 50,000 personas como una forma de promover estos deportes a nivel nacional.
Más de 50,000 personas participan en la clase masiva de béisbol y sóftbol
Niños, niñas, jóvenes y familias participaron en prácticas de béisbol y sóftbol en 115 sedes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
En la Ciudad de México, la clase tuvo lugar en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), la Utopía Mixiuhca en Iztacalco y el Deportivo Miguel Alemán, en Gustavo A. Madero.
Mientras en Yucatán, el director general de la Conade, Rommel Pacheco, encabezó la clase.
“Esta Clase Nacional de Béisbol y Softbol 'Diamantes de Paz' es posible gracias al trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas y comprometidas con el impulso, fomento, desarrollo y difusión del deporte y la actividad física”, dijo el funcionario.
La clase masiva fue impartida en colaboración con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y la Liga Mexicana Beisbol (LMB), así como con los Órganos de Cultura Física y Deporte de las entidades y las alcaldías en la Ciudad de México.
Las y los asistentes pudieron aprender desde el calentamiento, hasta la demostración de los movimientos básicos del beisbol y softbol como bateo, pitcheo, recepción y lanzamientos.
"Es muy importante también para nosotros conocer las áreas de los demás deportes e inclusive sus calentamientos, sus clases y fundamentos, todo lo que conlleva. Ojalá estás activaciones continúen”, opinó Hugo Pardo, uno de los asistentes a la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero.
El beisbol y softbol forman parte del Sistema Nacional de Deporte Masivo, impulsado por la Conade, a través del cual también se han realizado clases simultáneas a nivel nacional de boxeo y de defensa personal.