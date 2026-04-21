Usar mal la IA en México tendrá castigos: la propuesta del Senado para infraccionar a quien cometa estas prácticas

Prohibición

La iniciativa considera como prácticas prohibidas de violencia digital mediante el uso de inteligencia artificial aquellas que, de manera intencional o como resultado previsible de su diseño, tengan por efecto causar daño grave a mujeres o niñas.

Entre las acciones que considera como prácticas prohibidas son:

- Generación o difusión de deepfakes o contenidos sintéticos de carácter sexual o íntimo sin el consentimiento expreso de la persona afectada, o de cualquier contenido de esta naturaleza que involucre a niñas, niños o adolescentes.

- La manipulación de imágenes, audios o videos con la finalidad de humillar, acosar, extorsionar o ejercer violencia contra una mujer.

- La automatización deliberada de campañas de odio, difamación, desprestigio o agresiones basadas en género.

- El diseño o uso de sistemas de inteligencia artificial destinados principalmente a facilitar el ciberacoso, hostigamiento o persecución digital.

La inteligencia artificial es utilizada para cometer acoso en redes. (Foto: skynesher/Getty Images)

Nuevos derechos y capacitación en IA

En la propuesta se habla de “neuroderechos”, término que no aparece en ninguna legislación mexicana, pero ya son reconocidos en otros países.

Éste se define como los derechos destinados a proteger la identidad personal, la privacidad mental, la integridad cognitiva y la libertad de pensamiento frente al uso de neurotecnologías o sistemas de inteligencia artificial que interfieran en información neuronal o en los procesos mentales de las personas.

Se menciona que las escuelas deberán incluir en sus contenidos de enseñanza temas relacionados a los derechos humanos, neuroderechos, ciberseguridad, gobernanza digital y sostenibilidad tecnológica.

Mientras, desde el gobierno federal, mediante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial se promoverá la creación de redes académicas, laboratorios de innovación y alianzas nacionales e internaciones para la formación de talento y el intercambio científico.

Además, las dependencias de la Administración Pública Federal, así como gobierno estatales y municipales deberán implementar programas permanentes para capacitar a servidores públicos en el uso ético y responsable de sistemas de inteligencia artificial.

También el gobierno fomentará la capacitación para la iniciativa privada, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de impulsar la adopción responsable y competitiva de soluciones basadas en inteligencia artificial.