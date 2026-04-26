Alcalde en Morelos es detenido por presunto abuso sexual contra menor

Tras su detención fue trasladado a la comandancia de la Torre XXI y después fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente. Ahora se contempla que el alcalde sea presentado ante un juez de control para que defina si existen elementos para vincularlo a proceso.

Hasta ahora, las autoridades no especifican cómo fue la detención, pero medios locales informan que Genaro Rubio fue presuntamente sorprendido por policías municipales cuando abusaba de un adolescente, quien fue resguardada después de la detención del alcalde.

Genaro Rubio compitió por la alcaldía de Tlalnepantla en 2024 bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), pero meses después renunció a esa fuerza política y se sumó a Morena.

Jorge Armando Genaro Rubio es licenciado en Derecho y en 2022 se desempeñó como asesor jurídico adscrito a sindicatura en Totolapan; posteriormente fue elegido como presidente municipal para el periodo 2025-2027.