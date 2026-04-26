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México

Alcalde en Morelos es detenido por presunto abuso sexual contra menor

Tras su detención, el alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, fue trasladado a la comandancia y después fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente.
dom 26 abril 2026 03:08 PM
alcalde morelos
(Especial)

Agentes de la Policía de Tlayacapan, Morelos, detuvieron al alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, por presunto abuso sexual en contra de un menor de edad.

Cerca de la 21:55 horas de este sábado, las autoridades municipales aprehendieron al funcionario morenista en la carretera de Yautepec-Tlayacapan, en la colonia Pantitlán. Según datos de la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vestía playera manga corta gris, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

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Tras su detención fue trasladado a la comandancia de la Torre XXI y después fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente. Ahora se contempla que el alcalde sea presentado ante un juez de control para que defina si existen elementos para vincularlo a proceso.

Hasta ahora, las autoridades no especifican cómo fue la detención, pero medios locales informan que Genaro Rubio fue presuntamente sorprendido por policías municipales cuando abusaba de un adolescente, quien fue resguardada después de la detención del alcalde.

Genaro Rubio compitió por la alcaldía de Tlalnepantla en 2024 bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), pero meses después renunció a esa fuerza política y se sumó a Morena.

Jorge Armando Genaro Rubio es licenciado en Derecho y en 2022 se desempeñó como asesor jurídico adscrito a sindicatura en Totolapan; posteriormente fue elegido como presidente municipal para el periodo 2025-2027.

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Hasta el momento, Morena no se pronuncia sobre la detención de Genero Rubio ni ningún político de este partido ha dicho algo sobre la detención.

No es la primera vez que un político es señalado de agresión sexual. En abril de 2021 fue detenido el entonces diputados federal Saúl Huerta Corona por violación en contra de un menor de edad. Casi tres años después le dictaron sentencia definitiva por 22 años de prisión por dicho delito.

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Morelos Agresión sexual

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