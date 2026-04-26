Alcalde en Morelos es detenido por presunto abuso sexual contra menor

Agentes de la Policía de Tlayacapan, Morelos, detuvieron al alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, por presunto abuso sexual en contra de un menor de edad.
Cerca de la 21:55 horas de este sábado, las autoridades municipales aprehendieron al funcionario morenista en la carretera de Yautepec-Tlayacapan, en la colonia Pantitlán. Según datos de la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vestía playera manga corta gris, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.