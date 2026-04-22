Gobierno de AMLO ejerció 27,540 mdp para dos proyectos de fracking autorizados por Fox y Peña Nieto

Fue hasta 2024 cuando ya no se utilizó un solo peso del dinero previsto para fracking. Ese año, López Obrador envió una iniciativa de ley para prohibir esta técnica de extracción de hidrocarburos, como prometió en su campaña electoral de 2018.

A dos años de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a retomar el fracking, técnica señalada de provocar daños ambientales y a la salud humana.

Proyectos de fracking

El dinero aprobado durante el sexenio de López Obrador fue para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), ubicado en Veracruz y Puebla. Se inició en 2002 y se contempla finalizarlo en 2031.

De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, el proyecto busca la perforación de 3,395 pozos. De esa cantidad, 76% habían sido perforados mediante fracking en 2010, según un reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Mientras que el proyecto Aceite y Gas en Lutitas, presente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, arrancó en 2013 y concluyó en 2022.