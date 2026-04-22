Gobierno de AMLO ejerció 27,540 mdp para dos proyectos de fracking autorizados por Fox y Peña Nieto

Demandan prohibición del fracking
Desde el sexenio anterior, la Alianza Mexicana contra el Fracking exigió una prohibición real del fracking, más allá del discurso.
La organización consideró que la única acción contra la fractura hidráulica ocurrió al inicio de la presidencia de López Obrador, cuando éste canceló la licitación de la Ronda Tres, destinada a hidrocarburos no convencionales en Tamaulipas.
“No obstante, más allá de esta cancelación, ha sido clara la falta de voluntad política para concretar una prohibición legal de la práctica del fracking, que ha continuado realizándose a lo largo del sexenio”, exhibió la Alianza en aquel informe.
En 2023, la organización demandó detener “la herencia del fracking” en el último año del sexenio pasado y cesar la asignación de recursos a proyectos que utilicen esta técnica.
Ahora se posiciona en contra, de nuevo, tras el anuncio de Sheinbaum de retomar el fracking si un comité de académicos y científicos, elegido por la presidenta, encuentra formas de hacerlo sin afectar el medioambiente.
Sin embargo, la Alianza, Fundar y otras 70 organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente, se pronunciaron en contra, con un posicionamiento claro: “No existe el fracking sustentable”.