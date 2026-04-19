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México

Así fue el recorrido de Sheinbaum en el Centro de Supercomputación de Barcelona

Este Centro colabora con México para desarrollar la supercomputadora Coatlicue, con la cual se busca fortalecer la capacidad tecnológica y científica en el país.
dom 19 abril 2026 05:52 PM
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Acompañada por Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña; Mateo Valero, director del Centro, y el cantautor Joan Manuel Serrat, la mandataria federal recorrió por más de dos horas el lugar. (Captura de pantalla)

Antes de regresar a México, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC, por sus siglas en inglés), el cual gestiona el MareNostrum, una de las supercomputadoras más potentes de Europa.

Acompañada por Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña; Mateo Valero, director del Centro, y el cantautor Joan Manuel Serrat, la mandataria recorrió por más de dos horas el lugar.

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Actualmente, el Centro colabora con México para desarrollar la supercomputadora Coatlicue, la cual tiene como fin fortalecer la capacidad tecnológica y científica en el país. Ante ello, Mateo Valero recordó la colaboración que existe entre ambos países.

“Estamos colaborando desde el año 95 con México en las actividades. Ahora ustedes van a tener una gran supercomputadora con cuadrícula; ahí estamos trabajando conjuntamente. (...) Yo les diría que hoy, que sin computadora, un país no avanza; sin inteligencia artificial, un país no avanza”, dijo.

En este recorrido también participaron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, quien mencionó que este Centro es uno de los más importantes del país.

“Para nosotros, la ciencia pública es una manera de conseguir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y en el multilateralismo; de hecho, íbamos a poder hablar de qué, a través del BSC, incluso antes de existir el BSC, ya ha habido una colaboración de 40 años y una formación de más de 1,000 doctores entre los dos países, México y España, es decir, una colaboración muy fructífera que nace también en este centro”, comentó.

La presidenta señaló que la supercomputadora Coatlicue ayudará al desarrollo científico y al del país. Desde noviembre, la mandataria mexicana comentó que esta supercomputadora pública será la más “poderosa” de América Latina , por lo que tuvo una inversión pública de 6,000 millones de pesos y su construcción se realizará en 24 meses, a partir de enero de 2026.

En esa ocasión, Claudia Sheinbaum comentó que Coatlicue colocará al país a la vanguardia en el procesamiento de datos, ya que tendrá una capacidad de cómputo que no se tiene en ningún otro país de América Latina.

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Mientras tanto, desde sus redes sociales, la presidenta comentó que la Universidad de Veracruz donó una cabeza Olmeca, la cual fue instalada en este Centro.

“Los olmecas también llegaron a Barcelona y fue donada por la Universidad de Veracruz. Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercomputación que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México”, mencionó.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Illa Roca, resaltó por su parte los vínculos que hay entre la comunidad y México.

“Con la presidenta @Claudiashein, hemos constatado los vínculos profundos e históricos entre Cataluña y México. En el BSC CNS , hemos reivindicado la importancia de la ciencia, porque ofrece soluciones a muchos retos que tenemos. Colaboraremos para poner la tecnología al servicio de todos”, escribió en sus redes sociales

Entre los asistentes también estuvo el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. La presidenta Sheinbaum expresó su emoción de haberlo conocido en persona.

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia", compartió en redes, quien viajó a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

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