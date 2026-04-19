Así fue el recorrido de Sheinbaum en el Centro de Supercomputación de Barcelona

Actualmente, el Centro colabora con México para desarrollar la supercomputadora Coatlicue, la cual tiene como fin fortalecer la capacidad tecnológica y científica en el país. Ante ello, Mateo Valero recordó la colaboración que existe entre ambos países.

“Estamos colaborando desde el año 95 con México en las actividades. Ahora ustedes van a tener una gran supercomputadora con cuadrícula; ahí estamos trabajando conjuntamente. (...) Yo les diría que hoy, que sin computadora, un país no avanza; sin inteligencia artificial, un país no avanza”, dijo.

En este recorrido también participaron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, quien mencionó que este Centro es uno de los más importantes del país.

“Para nosotros, la ciencia pública es una manera de conseguir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y en el multilateralismo; de hecho, íbamos a poder hablar de qué, a través del BSC, incluso antes de existir el BSC, ya ha habido una colaboración de 40 años y una formación de más de 1,000 doctores entre los dos países, México y España, es decir, una colaboración muy fructífera que nace también en este centro”, comentó.

La presidenta señaló que la supercomputadora Coatlicue ayudará al desarrollo científico y al del país. Desde noviembre, la mandataria mexicana comentó que esta supercomputadora pública será la más “poderosa” de América Latina , por lo que tuvo una inversión pública de 6,000 millones de pesos y su construcción se realizará en 24 meses, a partir de enero de 2026.

En esa ocasión, Claudia Sheinbaum comentó que Coatlicue colocará al país a la vanguardia en el procesamiento de datos, ya que tendrá una capacidad de cómputo que no se tiene en ningún otro país de América Latina.