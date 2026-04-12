Sindicato del Metro alerta sobre inseguridad en el STC por falta de mantenimiento

Por otro lado, el sindicato también criticó el estado de las instalaciones fijas, muchas de las cuales tienen más de 50 años de uso. La falta de mantenimiento y el bajo presupuesto destinado al Metro –añade– afectan el funcionamiento de estas instalaciones. Las vías también presentan deterioro por la falta de intervenciones adecuadas.

Frente a esta situación, el SNTSTC enumeró una serie de demandas para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio. Entre las exigencias se encuentran:

- Realizar un mantenimiento integral y constante de los trenes, vías e instalaciones fijas.

- Abordar de manera inmediata las fallas estructurales y operativas del Metro.

- Garantizar que los recursos destinados al Metro se usen de manera exclusiva para su mejora.

- Suspender los trabajos de embellecimiento superficial de las estaciones.

- Rechazar la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan.

- Cancelar la construcción de la calzada elevada paralela a la Línea 2, ya que afecta la seguridad de las instalaciones del Metro.