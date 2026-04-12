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México

Sindicato del Metro alerta sobre inseguridad en el STC por falta de mantenimiento

El sindicato acusa que no se atiende el mantenimiento del Metro y eso pone en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores. Exige soluciones urgentes para evitar más fallas.
dom 12 abril 2026 11:35 AM
Afectaciones Línea 3 Metro
Imagen ilustrativa. La Línea 3 del Metro, que corre de Ciudad Universitaria a Indios Verdes, presentó complicaciones durante gran parte de este viernes 10 de abril. (Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce)

El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro denunció que el Gobierno de la Ciudad de México no ha cumplido con los estándares de seguridad y calidad que exigen los usuarios.

En un comunicado, el gremio advirtió que las autoridades capitalinas no responden aún a las solicitudes de atención sobre el estado crítico de los trenes, las vías y las instalaciones fijas del sistema.

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El sindicato destacó que el incumplimiento de las demandas provoca un creciente deterioro en el servicio, lo cual pone en peligro la seguridad de los pasajeros y los trabajadores.

El SNTSTC mencionó que, a pesar de realizar solicitudes formales y directas a las autoridades, no se logra todavía una respuesta efectiva para solucionar los problemas de mantenimiento.

Detalló que, de los 391 trenes en funcionamiento, el 70% no recibe mantenimiento general. Estos trenes superan los dos millones de kilómetros, aunque el límite para el mantenimiento es de 750,000 kilómetros. Además, añade solo el 30% de los trenes recibe mantenimiento parcial, mientras que 84 unidades están paradas en talleres debido a la falta de repuestos. Solo 68 trenes, que operan en la Línea 1 y la 12, se encuentran en condiciones operativas adecuadas.

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Por otro lado, el sindicato también criticó el estado de las instalaciones fijas, muchas de las cuales tienen más de 50 años de uso. La falta de mantenimiento y el bajo presupuesto destinado al Metro –añade– afectan el funcionamiento de estas instalaciones. Las vías también presentan deterioro por la falta de intervenciones adecuadas.

Frente a esta situación, el SNTSTC enumeró una serie de demandas para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio. Entre las exigencias se encuentran:

- Realizar un mantenimiento integral y constante de los trenes, vías e instalaciones fijas.

- Abordar de manera inmediata las fallas estructurales y operativas del Metro.

- Garantizar que los recursos destinados al Metro se usen de manera exclusiva para su mejora.

- Suspender los trabajos de embellecimiento superficial de las estaciones.

- Rechazar la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan.

- Cancelar la construcción de la calzada elevada paralela a la Línea 2, ya que afecta la seguridad de las instalaciones del Metro.

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Metro Ciudad de México Transporte

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