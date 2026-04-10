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México

'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', planea declararse culpable en EU

'Tony Montana' es señalado por ser el principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.
vie 10 abril 2026 05:17 PM
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'Tony Montana' fue extraditado a EU en febrero de 2025. (Fotos: Especiales )

Antonio Oseguera Cervantes, alias 'Tony Montana', hermano de Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', se declarará culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

En febrero de 2025, 'Tony Montana' fue entregado a autoridades de Estados Unidos desde México, en la primera tanda de narcotraficantes que se enviaron durante la administración de Donald Trump.

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Oseguera llegó al país vecino de México acompañado de personajes como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias 'Z 40' y 'Z 42'.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, fue en una moción de fiscales y la defensa en la que se reveló la intención de 'Tony Montana'.

Los cargos de narcotráfico por los que se señala a Oseguera implican la cadena perpetua, por lo que el narcotraficante podría estar buscando evitar esa sentencia.

'Tony Montana' es señalado por ser el principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su hermano Nemesio fue abatido durante un enfrentamiento con autoridades a finales de febrero.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Narcotráfico Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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