'Tony Montana', hermano de 'El Mencho', planea declararse culpable en EU

Oseguera llegó al país vecino de México acompañado de personajes como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias 'Z 40' y 'Z 42'.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, fue en una moción de fiscales y la defensa en la que se reveló la intención de 'Tony Montana'.

Los cargos de narcotráfico por los que se señala a Oseguera implican la cadena perpetua, por lo que el narcotraficante podría estar buscando evitar esa sentencia.

'Tony Montana' es señalado por ser el principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su hermano Nemesio fue abatido durante un enfrentamiento con autoridades a finales de febrero.