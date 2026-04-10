Ya hay fecha para el primer Simulacro Nacional 2026, por lo que sonará la alerta sísmica

Primer Simulacro Nacional 2026

Se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas cuando se emita la alerta sísmica.

“Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos”, publicó la mandataria capitalina en su cuenta de 𝕏.

Este 6 de mayo, a las 11:00 horas, participemos en el #PrimerSimulacroNacional 2026. Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza Registra tu inmueble y súmate en… pic.twitter.com/y9pi4zi5XQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 7, 2026

En febrero de 2026, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el 19 de septiembre de 2026 habrá un Segundo Simulacro Nacional, que también se llevará a cabo a las 11:00 horas.

Alerta en celulares

Se prevé que el día del primer simulacro se activen 14,191 altavoces, ubicados en la CDMX, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México.

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”, se podrá leer en las pantallas de los celulares.

