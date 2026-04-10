Los simulacros se llevan a cabo en entidades con actividad sísmica como parte de una serie de medidas preventivas para evitar mayores afectaciones y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, dio a conocer la fecha del Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que se escuchará la alerta en los altavoces del C5 y los teléfonos celulares.
Ya hay fecha para el primer Simulacro Nacional 2026, por lo que sonará la alerta sísmica
Primer Simulacro Nacional 2026
Se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas cuando se emita la alerta sísmica.
“Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos”, publicó la mandataria capitalina en su cuenta de 𝕏.
Este 6 de mayo, a las 11:00 horas, participemos en el #PrimerSimulacroNacional 2026.
Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza
Registra tu inmueble y súmate en… pic.twitter.com/y9pi4zi5XQ
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 7, 2026
En febrero de 2026, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el 19 de septiembre de 2026 habrá un Segundo Simulacro Nacional, que también se llevará a cabo a las 11:00 horas.
Alerta en celulares
Se prevé que el día del primer simulacro se activen 14,191 altavoces, ubicados en la CDMX, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México.
“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”, se podrá leer en las pantallas de los celulares.
¿En qué estados sonará la alerta sísmica?
- CDMX
- Chiapas
- Edomex
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
- Tlaxcala
El gobierno del Edomex invita a sumarse a esta actividad para fomentar la cultura de la prevención, al mismo tiempo que invita a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a participar el próximo 6 de mayo; se puede registrar el inmueble en este enlace.
El gobierno Federal detalla que debido a que no todas las Entidades Federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, solicitamos atentamente proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.
Recomendaciones para participar en el simulacro
-Mantén la calma desde el momento en que suene la alerta sísmica y sigue las indicaciones de Protección Civil o de los responsables del inmueble.
-Evacúa de forma ordenada, sin correr, empujar ni gritar, respetando las rutas de salida previamente establecidas.
-No uses elevadores durante el simulacro; utiliza siempre las escaleras.
-Identifica y respeta los puntos de reunión, y permanece ahí hasta recibir nuevas indicaciones.
-Ayuda a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, sin ponerte en riesgo.
-Evita difundir rumores o información falsa durante el ejercicio, especialmente en redes sociales.
-Participa con seriedad, como si se tratara de una emergencia real, para fortalecer la cultura de la prevención.