Velasco realiza primeros contactos con el Gobierno de Trump y América Latina

El recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ya realiza sus primeros contactos internacionales e inició con países latinoamericanos y cercanos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: Brasil, Uruguay y Guatemala. También se puso en contacto con el Gobierno de Donald Trump, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
En una llamada teléfónica, Velasco y Rubio dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos, ''y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región''.
Relaciones Exteriores (SRE) informó que ambos funcionarios reconocieron ''los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas''.