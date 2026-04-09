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México

Velasco realiza primeros contactos con el Gobierno de Trump y América Latina

En diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, Roberto Velasco reconoció ''los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado''.
jue 09 abril 2026 02:54 PM
Roberto Velasco
Roberto Velasco sustituye a Juan Ramón de la Fuente en la SRE. (Foto: Especial )

El recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ya realiza sus primeros contactos internacionales e inició con países latinoamericanos y cercanos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: Brasil, Uruguay y Guatemala. También se puso en contacto con el Gobierno de Donald Trump, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

En una llamada teléfónica, Velasco y Rubio dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos, ''y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región''.

Relaciones Exteriores (SRE) informó que ambos funcionarios reconocieron ''los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas''.

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Brasil

Desde sus redes sociales, la SRE informó que el nuevo canciller mexicano tuvo contacto telefónico con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, con quien ya acordaron reunirse para preparar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Brasil.

“Ambos cancilleres acordaron reunirse pronto en Brasil en preparación a la reunión entre ambos presidentes. Asimismo, recordaron que otro vínculo que une a los países es la fiesta que vivimos en los mundiales y el gran cariño al fútbol entre nuestros aficionados”, señaló la Secretaría.

Desde marzo, la presidenta mexicana informó que viajará a Brasil entre junio y julio, pues recibió la invitación por parte de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. La mandataria informó que en esta llamada, del presidente le propuso realizar una alianza entre Pemex y Petrobras para la exploración de petróleo en el Golfo de México.

El presidente brasileño ha señalado que Petrobras tiene experiencia en la producción de petróleo en aguas profundas.

Ambos países tienen una relación cercana. Lula da Silva ha invitado a México a formar parte de los BRICS -que es un bloque económico-político de economías emergentes y agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- pero no ha aceptado, debido a la relación comercial que tiene con Estados Unidos a través del T-MEC.

En la parte comercial también hay relación. De acuerdo con datos del gobierno mexicano, las principales exportaciones de México a Brasil en 2024, fueron partes y accesorios de vehículos automotores y los principales orígenes de las exportaciones fueron Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

Las principales importaciones de México a Brasil en ese mismo año fueron productos intermedios de hierro o acero sin alear y los destinos de éstas fueron Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

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Uruguay

La segunda llamada que tuvo el nuevo canciller Roberto Velasco fue con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, en la que coincidieron en que entre México y Uruguay no hay solo diplomacia, sino “una genuina amistad”.

“En la conversación, el secretario Velasco reiteró el respaldo de México a la presidente de Uruguay en la CELAC y destacó la cercanía que distingue la relación bilateral”, mencionó la SRE desde redes sociales.

La relación entre estos dos países viene desde hace más de 100 años y no solo por la vía comercial, también desde la diplomacia. Ante el golpe militar en 1973 en Uruguay, el entonces embajador mexicano Vicente Muñiz Arroyo ayudó a más de 400 personas uruguayas a tener asilo en México.

En el lado comercial la relación es recíproca. En una entrevista con un medio uruguayo, Jonathan Álvarez Alzúa, segundo secretario en la embajada de México en aquel país, señaló que Uruguay es la entrada para el Mercado Común del Sur, y México, para que los productos uruguayos lleguen a América del Norte.

De acuerdo con datos del gobierno federal, las principales exportaciones de México a Uruguay en 2024 fueron vehíclos de motor para el transporte de mercancías y los principales orígenes de éstas fueron a Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

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Guatemala

La tercera llamada que tuvo el canciller Roberto Velasco fue con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien reiteró los lazos e intereses que unen a ambos países.

Desde la cuenta de X, la SRE señaló que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, se mantiene “sólida y cercana”.

“Guatemala es un socio estratégico para México, no solo por la frontera compartida, sino por una agenda de cooperación que genera beneficios mutuos”, señaló la dependencia.

Guatemala sostuvo que su canciller de ese país felicitó a Roberto Velasco por su reciente designación y reconoció la “exelente” relación de amistad y cooperación que hay entre ambos países; además, acordaron “dinamizar” esta relación para avanzar a objetivo comunes señalados en su agenda bilateral.

La principal relación entre México y Guatemala es una frontera compartida de 962 kilómetros, la cual separa los estados mexicanos de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo con los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Petén.

Al compartir frontera, ambos países han establecido acuerdos para fortalecer la seguridad, en los que participan tanto las fuerzas armadas de ambos países como los centros de inteligencia de ambos países.

El principal intercambio comercial entre México y Guatemala en 2024 fue de monitores y proyectos, que no incorporan aparatos de recepción de televisión, y los principales orígenes de estas exportaciones fueron a Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

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Diplomacia Relaciones internacionales Secretaría de Relaciones Exteriores

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