Velasco realiza primeros contactos con el Gobierno de Trump y América Latina

Brasil

Desde sus redes sociales, la SRE informó que el nuevo canciller mexicano tuvo contacto telefónico con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, con quien ya acordaron reunirse para preparar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Brasil.

“Ambos cancilleres acordaron reunirse pronto en Brasil en preparación a la reunión entre ambos presidentes. Asimismo, recordaron que otro vínculo que une a los países es la fiesta que vivimos en los mundiales y el gran cariño al fútbol entre nuestros aficionados”, señaló la Secretaría.

Desde marzo, la presidenta mexicana informó que viajará a Brasil entre junio y julio, pues recibió la invitación por parte de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. La mandataria informó que en esta llamada, del presidente le propuso realizar una alianza entre Pemex y Petrobras para la exploración de petróleo en el Golfo de México.

El presidente brasileño ha señalado que Petrobras tiene experiencia en la producción de petróleo en aguas profundas.

Ambos países tienen una relación cercana. Lula da Silva ha invitado a México a formar parte de los BRICS -que es un bloque económico-político de economías emergentes y agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- pero no ha aceptado, debido a la relación comercial que tiene con Estados Unidos a través del T-MEC.

En la parte comercial también hay relación. De acuerdo con datos del gobierno mexicano, las principales exportaciones de México a Brasil en 2024, fueron partes y accesorios de vehículos automotores y los principales orígenes de las exportaciones fueron Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

Las principales importaciones de México a Brasil en ese mismo año fueron productos intermedios de hierro o acero sin alear y los destinos de éstas fueron Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.