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México

Lo que se sabe de las muertes en Sonora por la aplicación de "suero vitaminado"

Las autoridades reportan que nueve personas son afectadas por estos sueros: de ellas seis fallecieron, una se encuentra grave y dos ya fueron dadas de alta.
dom 05 abril 2026 06:25 PM
aplicación suero sonora
La clínica privada se ubica en la colonia Jesús García, en Hermosillo. Hasta el momento se confirman seis muertes. (Foto: Cuartoscuro.)

La aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados” encendió las alertas en Sonora, donde hasta el momento se reportan seis muertes y una persona hospitalizada en estado grave tras recibir las dosis.

El primer caso de fallecimiento relacionado con estos “sueros vitaminados” ocurrió el 1 de abril, cuando las autoridades locales informaron sobre la investigación y el cateo de una clínica en Sonora, luego de la muerte de Jesús Héctor Almeida y su hijo Sebastián Almeida.

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El operativo se realizó en la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde se aseguraron varios medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipos de cómputo y dispositivos de videograbación.

Con el paso de los días, se identificaron más casos, todos relacionados con el mismo médico, Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien se presume que administró los "sueros vitaminados" a los pacientes de esa clínica.

Algunas de las víctimas son:

- Dinora Ontiveros

- Jesús Héctor Almeida Flores

- Sebastián Almeida Cáñez

- Catalina Figueroa

- Zahid Alberto

En total, las autoridades reportan que nueve personas son afectadas por estos sueros: de ellas seis fallecieron, una se encuentra grave y dos ya fueron dadas de alta tras su recuperación.

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La empresa se deslinda

Según versiones de los familiares, las personas que acudieron a recibir el “suero vitaminado” lo hicieron en busca de mejorar su salud, pero comenzaron a sentirse mal poco después de la administración de las dosis.

Los afectados mencionaron que el médico que les suministró el tratamiento les indicó que los sueros provenían de la empresa Rubio Pharma y Asociados. Sin embargo, la farmacéutica se deslindó de cualquier responsabilidad y aclaró en un comunicado que no produce ni distribuye productos bajo el nombre de “suero” o “suero vitaminado”.

La empresa subrayó que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. También enfatizó que la prescripción y aplicación de tratamientos corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.

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Investigación en curso

Las autoridades, incluyendo la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron que están en contacto con las autoridades sanitarias estatales para dar seguimiento a la investigación.

En un comunicado del 3 de abril, la Secretaría de Salud de Sonora destacó que se realizaron análisis técnicos y pruebas de laboratorio para determinar las causas exactas de las muertes y confirmar si existe algún riesgo sanitario asociado con los tratamientos.

La investigación también se centra en el hecho de que los sueros eran preparados de forma individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Cofepris. Por lo tanto, las autoridades están analizando las sustancias utilizadas, en lugar de un único producto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora también lleva a cabo una investigación coordinada con las autoridades de Salud. Además, inició acciones para realizar análisis histopatológicos en las muestras de tejido de las personas fallecidas, con el fin de determinar el posible daño celular causado por la administración de estos sueros.

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Secretaría de Salud Sonora

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