Lo que se sabe de las muertes en Sonora por la aplicación de "suero vitaminado"

El operativo se realizó en la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde se aseguraron varios medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipos de cómputo y dispositivos de videograbación.

Con el paso de los días, se identificaron más casos, todos relacionados con el mismo médico, Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien se presume que administró los "sueros vitaminados" a los pacientes de esa clínica.

Algunas de las víctimas son:

- Dinora Ontiveros

- Jesús Héctor Almeida Flores

- Sebastián Almeida Cáñez

- Catalina Figueroa

- Zahid Alberto

En total, las autoridades reportan que nueve personas son afectadas por estos sueros: de ellas seis fallecieron, una se encuentra grave y dos ya fueron dadas de alta tras su recuperación.

La empresa se deslinda

Según versiones de los familiares, las personas que acudieron a recibir el “suero vitaminado” lo hicieron en busca de mejorar su salud, pero comenzaron a sentirse mal poco después de la administración de las dosis.

Los afectados mencionaron que el médico que les suministró el tratamiento les indicó que los sueros provenían de la empresa Rubio Pharma y Asociados. Sin embargo, la farmacéutica se deslindó de cualquier responsabilidad y aclaró en un comunicado que no produce ni distribuye productos bajo el nombre de “suero” o “suero vitaminado”.

La empresa subrayó que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. También enfatizó que la prescripción y aplicación de tratamientos corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.