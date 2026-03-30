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México

Organización impulsa un registro nacional de tránsito para reducir 7,500 muertes viales

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo señala que cada entidad –e incluso cada municipio– tienen registros diferentes de vehículos y conductores, así como reglamentos de tránsito.
lun 30 marzo 2026 04:49 PM
Operativo Motociclistas Iztapalapa
La organización ITDP México impulsa la creación de un Registro Nacional de Tránsito en el país, para que las entidades puedan compartir información sobre vehículos y conductores, así como hacer cumplir las normas de tránsito como los límites de velocidad. (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com)

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) estima que en México se podrían salvar alrededor de 7,532 vidas cada año si se redujera la velocidad de los vehículos, por lo que impulsa la creación de un registro nacional de tránsito.

La revista médica The Lancet señala que cada año se registran 11,910 muertes por siniestros viales, de las cuales el 63% están relacionadas directamente con el exceso de velocidad.

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De acuerdo con el organismo, el hecho de que exista registro fragmentado de vehículos y conductores, hace prácticamente imposible aplicar medidas a nivel nacional de puedan reducir las muertes por estos hechos.

“Es muy difícil aplicar medidas de gestión de seguridad vial si están fragmentados los datos y la información al interior de las entidades federativas. No tenemos una estandarización de la información", señala Gonzalo Peón, director ejecutivo de ITDP México.

Para salvar vidas, necesitamos avanzar hacia un registro nacional de tránsito
Gonzalo Peón, director ejecutivo de ITDP México.

El problema es que cada entidad –e incluso cada municipio– tiene registros diferentes de vehículos y conductores, así como reglamentos de tránsito.

Esto provoca que, por ejemplo, una persona exceda el límite de velocidad o transgreda los altos en los semáforos mientras maneja en la Ciudad de México, pero al tener placas de Morelos, Guerrero u otra entidad, es difícil que se le apliquen las sanciones de sus infracciones de tránsito.

Esto abre espacio a la discrecionalidad y a la corrupción en la aplicación de las reglas de tránsito, además de fomentar conductas de riesgo al conducir ya que es raro que tengan consecuencias.

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La ausencia de un sistema que permita compartir información entre entidades tiene diferentes consecuencias:

-No se puede hacer cumplir los límites de velocidad y las normas de tránsito a nivel nacional.
-No es posible aplicar políticas de seguridad vial efectivas armonizadas en todo el país
-Se desconoce la información precisa sobre la flota vehicular.
-Se imposibilita aplicar políticas de reducción de emisiones contaminantes y calidad del aire.

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El ITDP impulsa la creación de un Registro Nacional de Tránsito en México que integre licencias, matrículas, sanciones e infracciones. La propuesta incluye:

-Establecer requisitos mínimos estandarizados en todas las entidades para la expedición de licencias de conducir, según el tipo de vehículo.
-Evaluar la viabilidad de una plataforma digital nacional que pueda ser operada entre las 32 entidades del país.

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Hay ejemplos en otros países de registros de tránsito. En Brasil, se cuenta con un Sistema Nacional de Tránsito, a cargo de la Secretaría Nacional de Tránsito, siendo este el órgano máximo en el país que tiene a su cargo el ordenar y actualizar los registros nacionales de conductores y de infracciones.

Mientras la Unión Europea cuenta con la plataforma EUCARIS, creada a partir de un tratado multilateral entre las 27 naciones que forman parte para el intercambio de datos entre países sobre matriculas de vehículos, licencias de conducir y datos de las personas conductoras.

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movilidad automóviles, movilidad

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