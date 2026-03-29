Protección Civil intensifica búsqueda de 4 mineros en Sinaloa; más de 300 trabajan en rescate

Detalló que se realizan labores de rescate ininterrumpidas, organizadas en turnos de 24 horas, para avanzar hacia la zona en la que se estima se encuentran los mineros.

El operativo enfrenta desafíos debido a las condiciones del terreno, que se encuentra saturado de lodo, lo que dificulta el acceso y el avance de los rescatistas.

A pesar de ello, las autoridades aseguran que las brigadas trabajan en condiciones controladas de ventilación y temperatura, a aproximadamente 25 grados Celsius.

Además de los equipos de rescate, especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incorporaron al plan de acción para colaborar en la evaluación y aplicación de estrategias técnicas que optimicen el avance.

También se sumó personal del Grupo Frisco, un equipo especializado en rescates que viene de Chihuahua.