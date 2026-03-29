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México

Protección Civil intensifica búsqueda de 4 mineros en Sinaloa; más de 300 trabajan en rescate

La dependencia informó que se realizan labores de rescate ininterrumpidas, organizadas en turnos de 24 horas, para avanzar hacia la zona en la que se estima se encuentran los mineros.
dom 29 marzo 2026 11:21 AM
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Más de 300 personas y 42 unidades operativas trabajan en el lugar para rescatar a los mineros. (X/@CNPC_MX)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) intensificó las labores de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, luego de que el 25 de marzo pasado un colapso dejó a los trabajadores atrapados a 300 metros de profundidad.

En un comunicado , la dependencia detalló que se estableció un puesto de mando unificado que coordina los esfuerzos de más de 300 personas y 42 unidades operativas.

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Detalló que se realizan labores de rescate ininterrumpidas, organizadas en turnos de 24 horas, para avanzar hacia la zona en la que se estima se encuentran los mineros.

El operativo enfrenta desafíos debido a las condiciones del terreno, que se encuentra saturado de lodo, lo que dificulta el acceso y el avance de los rescatistas.

A pesar de ello, las autoridades aseguran que las brigadas trabajan en condiciones controladas de ventilación y temperatura, a aproximadamente 25 grados Celsius.

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Además de los equipos de rescate, especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incorporaron al plan de acción para colaborar en la evaluación y aplicación de estrategias técnicas que optimicen el avance.

También se sumó personal del Grupo Frisco, un equipo especializado en rescates que viene de Chihuahua.

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A fin de garantizar la seguridad de los rescatistas, se implementan medidas de estabilización estructural en las galerías mediante el uso de una mezcla térmica con cemento. Esta acción busca evitar posibles colapsos adicionales.

Asimismo, un sistema de alarma fue instalado para alertar sobre cualquier riesgo, lo que permite a los trabajadores evacuar de manera rápida y segura en caso de ser necesario.

Simultáneamente, continúan las tareas de bombeo en una presa cercana, con el objetivo de reducir los niveles de agua y minimizar otros peligros que puedan obstaculizar las labores de rescate.

Las autoridades señalan que, tras cada fase del operativo, se mantiene informado a los familiares de los mineros sobre los avances y las acciones realizadas. Además, se les brinda atención psicológica, así como apoyo en términos de alimentación, aseo y descanso.

El miércoles 25 de marzo, el colapso de una presa provocó el derrumbe en una mina de oro en Sinaloa. Cuatro trabajadores permanecen atrapados entre 100 y 300 metros de profundidad. 21 mineros lograron salir a salvo tras el incidente.

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