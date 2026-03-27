Cuántos días sin clases hay en abril 2026 y cuánto duran las vacaciones

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los alumnos contarán con vacaciones de 1 al 10 de abril 2026.

Este periodo no está fragmentado ni distribuido en distintas fechas. Se trata de un solo bloque continuo de descanso escolar que concentra todos los días sin clases previstos para ese mes.

Por qué el calendario marca casi dos semanas de descanso

La razón de este periodo extendido está en la Semana Santa , una conmemoración central dentro de la tradición cristiana.

Durante estos días se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. El medio especializado Desde la Fe explica que esta celebración permite a los creyentes recordar a Jesús como el maestro que, según la doctrina cristiana, murió por los pecados de la humanidad y cuya resurrección representa la esperanza de vida eterna.

Dentro de este mismo periodo también se evocan tres momentos considerados fundamentales: la presencia de Jesús entre los creyentes, su muerte en la cruz y su resurrección.

En México, esta conmemoración también tiene una expresión cultural visible. Diversas comunidades realizan representaciones religiosas, entre ellas el Viacrucis de Iztapalapa , reconocido por su relevancia cultural.

¿Hay consejo técnico de la SEP en abril 2026?

A diferencia de otros momentos del ciclo escolar, abril no incluye pausas adicionales por consejo técnico escolar ni por suspensión de labores docentes.

¿Hay puente en abril? Esto pasa con los trabajadores durante Semana Santa

Aunque la Semana Santa es una de las temporadas más relevantes en el país, estos días no están reconocidos como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo . Por esa razón, si una persona debe laborar durante ese periodo, deberá hacerlo bajo condiciones normales y con pago ordinario. No existe obligación legal de otorgar descanso.

Algunas empresas pueden conceder días libres o esquemas de media jornada; sin embargo, esto depende de acuerdos internos y no de una disposición establecida en la ley.