Michoacán busca que menores sean juzgados como adultos; familias de víctimas piden aplicar en caso Lázaro Cárdenas

''Sé que quien ocasionó el atentado es un menor, pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, pese a su edad intervengan y determinen. Pero justicia es lo que tiene que haber'', planteó.

La Ley Nacional indica que los menores que tengan entre los 14 y 15 años de edad y cometan un delito, pueden ser sancionados con tres años de prisión.

Los menores de 18 años, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad.

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido el martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por el estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

Ambas fueron descritas por sus seres queridos como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

Sheinbaum también entra al debate

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los homicidios de dos maestras de Michoacán perpetrados este martes por un alumno de preparatoria de 15 años. Se trata del segundo ataque registrado al interior de escuelas en menos de un año.

La mandataria consideró que esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.