Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Michoacán busca que menores sean juzgados como adultos; familias de víctimas piden aplicar en caso Lázaro Cárdenas

El menor que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede tener hasta tres años de pena en un centro de reinserción social, confirmó esta semana Carlos Torres Piña, fiscal estatal.
vie 27 marzo 2026 01:38 PM
Cuernavaca Violencia Feminicidio
Autoridades investigan si el menor tuvo alguna influencia para cometer el delito en Lázaro Cárdenas. (Foto: Cuartoscuro )

Tras el asesinato de dos maestras de preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propone que en México se reduzca la edad penal para que adolescentes que comentan delitos graves sean juzgados como adultos.

''Esta sería una reforma federal, porque es el Código de Procedimientos Federales el que marca esta pauta de enjuiciamiento, no es un tema local, pero como gobernador sí voy a inferir y a impulsar que en estos casos el Ministerio Público, los jueces, enjuicien como adultos a los menores de edad'', dijo Bedolla ante medios de comunicación.

El menor que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede tener hasta tres años de pena en un centro de reinserción social, confirmó esta semana Carlos Torres Piña, fiscal estatal.

Publicidad

Bedolla lamentó que en ese caso en específico se le vaya a juzgar así, a pesar del sufrimiento que causó a las familias.

El mandatario señaló que el joven homicida ''era seguidor o participaba en grupos misóginos o en grupos antifeministas y esto es muy lamentable, creo que el fascismo, el nazismo, todo lo que sea discriminación y racismo nos lleva a la violencia''.

Familiares de las maestras atacadas en la preparatoria Antón Makárenko exigen que autoridades juzguen al joven, identificado como Osmar N, como adulto.

Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, una de las víctimas, lamentó que el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán solo tenga penas de tres años de detención para casos de este tipo.

Publicidad

''Sé que quien ocasionó el atentado es un menor, pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, pese a su edad intervengan y determinen. Pero justicia es lo que tiene que haber'', planteó.

La Ley Nacional indica que los menores que tengan entre los 14 y 15 años de edad y cometan un delito, pueden ser sancionados con tres años de prisión.

Los menores de 18 años, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad.

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido el martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por el estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

Ambas fueron descritas por sus seres queridos como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

Sheinbaum también entra al debate

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los homicidios de dos maestras de Michoacán perpetrados este martes por un alumno de preparatoria de 15 años. Se trata del segundo ataque registrado al interior de escuelas en menos de un año.

La mandataria consideró que esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.

Publicidad

Tags

Michoacán Homicidio Violencia Violencia de género

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad