Michoacán: Menor que mató a maestras puede alcanzar pena máxima de tres años

El menor que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede tener hasta tres años de pena en un centro de reinserción social, confirmó Carlos Torres Piña, fiscal estatal.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el funcionario explicó que el padrastro y la mamá del joven, de 15 años de edad, negaron saber de dónde sacó el rifle de asalto que ocupó durante el ataque.

''Se hizo una entrevista de los padres. Dicen que no era de ellos. Él dice que la sustrajo de su casa. Arma entró de manera ilegal al país. Padrastro sí es marino. Arma no es suya. No se tiene ningún registro en instituciones públicas (del arma)'', dijo Torres.

La Ley Nacional indica que los menores que tengan entre los 14 y 15 años de edad y cometan un delito, pueden ser sancionados con tres años de prisión.

Los menores de 18 años, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad.