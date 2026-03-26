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México

Michoacán: Menor que mató a maestras puede alcanzar pena máxima de tres años

El arma con la que se cometió el crimen en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entró de manera ilegal al país, confirmó el fiscal de Michoacán.
jue 26 marzo 2026 08:01 PM
Ataque Armado a Padre e Hijo
Autoridades investigan si el menor fue influenciado de alguna forma para cometer el crimen. (Foto: Cuartoscuro )

El menor que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede tener hasta tres años de pena en un centro de reinserción social, confirmó Carlos Torres Piña, fiscal estatal.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el funcionario explicó que el padrastro y la mamá del joven, de 15 años de edad, negaron saber de dónde sacó el rifle de asalto que ocupó durante el ataque.

''Se hizo una entrevista de los padres. Dicen que no era de ellos. Él dice que la sustrajo de su casa. Arma entró de manera ilegal al país. Padrastro sí es marino. Arma no es suya. No se tiene ningún registro en instituciones públicas (del arma)'', dijo Torres.

La Ley Nacional indica que los menores que tengan entre los 14 y 15 años de edad y cometan un delito, pueden ser sancionados con tres años de prisión.

Los menores de 18 años, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad.

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La Fiscalía estatal busca el teléfono celular del menor para saber si tuvo influencia o contacto con otra persona antes de cometer el crimen. El agresor fue trasladado a Morelia para continuar con las investigaciones.

Tras las primeras indagatorias, se confirmó que el padrastro trabaja en la Secretaría de Marina (Semar) en el Puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el arma no está registrada en esa institución.

Las víctimas del ataque

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido este martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por el estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

Ambas fueron descritas como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó los hechos y señaló que estará al tanto del caso para que no se quede impune.

Por su parte, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán, señaló que se mantiene comunicación con autoridades ministeriales para apoyar en lo necesario para esclarecer los hechos.

El agresor utilizaba sus redes sociales para compartir mensajes de odio y hacer apología de la violencia.

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Sheinbaum condena los hechos

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los homicidios de dos maestras de Michoacán perpetrados este martes por un alumno de preparatoria de 15 años. Se trata del segundo ataque registrado al interior de escuelas en menos de un año.

La mandataria consideró que esta violencia escolar se debe atender en todas sus causas, por lo que el gobierno federal lanzará un programa de salud mental en las secundarias y bachilleratos del país.

Sheinbaum dijo que el programa de salud mental ya se está trabajando en algunas escuelas de educación media superior. Pero, debido a la edad del joven que disparó en Michoacán, se extenderá a todos los bachilleratos y al tercer grado de secundaria.

La presidenta recordó el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde un estudiante asesinó a otro alumno del plantel con un arma blanca en septiembre de 2025. Consideró que ambos ataques deben analizarse para buscar posibles similitudes en la condición social y psicológica de los jóvenes agresores.

Aunque negó que exista una iniciativa al respecto, Sheinbaum retomó su postura de debatir la posibilidad de que los delitos cometidos por menores de edad se castigue con las penas que reciben los adultos.

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Violencia Michoacán Feminicidios

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