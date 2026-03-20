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México

Las reformas que moldearon el sistema electoral mexicano

Desesde 1977, las reformas electorales se encaminaron hacia la ciudadanización de los procesos para elegir a los representantes populares y garantizar el piso parejo en las contiendas.
vie 20 marzo 2026 02:14 PM
Las principales reformas electorales en México desde 1977 hasta la propuesta de Claudia Sheinbaum
La actual reforma electoral ha sido señalada por la falta de consensos en su construcción, además de que plantea cambios que se consideran como retrocesos. (Cuartoscuro / Getty Images)

Las reformas electorales planteadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen un elemento distintivo en su construcción frente a lo que ha ocurrido históricamente con este tipo de cambios: la falta de pluralidad.

Esto advierte la doctora Angélica Cazares, maestra en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara, donde también es docente, en una revisión histórica sobre las modificaciones que han moldeado al sistema electoral mexicano desde 1977.

“En todos los procesos de reforma y de propuestas siempre se ha tenido la participación de los partidos políticos, las comisiones inclusive han estado integradas por el partido en el poder más los partidos de oposición, es decir, se sientan y se ponen a ver cómo se evolucionando, hacia dónde se debe ir”, explica la académica.

En los recientes procesos de reforma, explica, las decisiones han recaído principalmente en Morena o figuras afines al partido, en las que incluso se ha excluido a sus aliados, lo que la académica considera como un error y señala que por su contenido estas propuestas son un retorno a temas que se creían superados desde hace 30 años.

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¿Cómo han sido los procesos y los contextos en los que se ha dado forma a otras reformas electorales? En esta infografía te explicamos.

Reformas electorales en México desde 1977

Reformas electorales

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De 1977 a 2014 las reformas electorales buscaron además de emparejar el piso para partidos y las y los contendientes, establecer mayores controles sobre los recursos utilizados por los partidos, como los mecanismos de fiscalización y los topes a los gastos de campaña.

También se estableció la reglamentación de los tiempos oficiales, para asegurar la equidad en el uso de espacios en medios por parte de los partidos políticos y la autoridad electoral.

En los años recientes otras normativas se encaminaron a la ampliación de derechos, en temas como la paridad de género y el acceso de un mayor número de personas indígenas y a puestos de elección popular y también de las personas migrantes.

También se avanzó en temas de violencia política de género, lo que ha permitido sancionar este tipo de conductas cuando se inscriben dentro de la contienda electoral.

Pese a estos avances, hoy el sistema electoral está bajo la lupa nuevamente con propuestas de cambios que según expertos ponen en riesgo la especialización técnica alcanzado en los últimos años. Asimismo analistas advierten una nueva centralización de las decisiones de avanzar el Plan B de la reforma electoral.

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Va por México Claudia Sheinbaum

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