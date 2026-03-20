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México

Harfuch: La hija de ‘El Mayo’ "nunca fue detenida" y no tiene órdenes de aprehensión

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que Mónica Zambada estuvo bajo custodia "de manera momentánea" para resguardar la seguridad de todos.
vie 20 marzo 2026 10:02 AM
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El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que ni en México ni en Estados Unidos hay orden de aprehensión contra Mónica Zambada. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que Mónica Zambada, hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue retenida solo un momento para verificar si tenía alguna orden de aprehensión en México o Estados Unidos, pero se corroboró que no, por lo que fue entregada a sus familiares.

El funcionario explicó que solo forma parte de la lista de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

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“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, detalló el secretario.

La tarde de este jueves en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina y de Seguridad realizaron un operativo de seguridad en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, en el que se detuvo a Omar Osvaldo Torres Cabada, alías 'El Patas'. Como parte del operativo se registró un enfriamiento en el que murieron 11 personas.

Harfuch explicó que la hija de “El Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos, está en la lista de la OFAC desde hacer varios años, pero no tiene orden de aprehensión.

“Fue designada como se hizo públicamente en el 2007, hace casi 20 años por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista donde son más o menos 300 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo es un procedimiento administrativo desde hace 20 años, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos”, añadió.

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Afirmó que en los casi 20 últimos años, no se ha logrado conseguir una orden de aprehensión contra la hija del narcotraficante.

"Desde hace 20 años no se pudo obtener una orden de aprehensión ni en Estados Unidos ni en México sobre esta persona", indicó.

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De acuerdo con la ficha de la OFAC, Mónica Zambada nació en 1980 en Culiacán, Sinaloa.

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Además de Mónica Zambada, otras hijas de "El Mayo" han sido incluidas a listas negras por su presunta relación con entidades vinculadas con el narcotráfico.

En 2010, María Teresa y Midiam Patricia Zambada Niebla fueron señaladas como “narcotraficantes especialmente designadas”, por su papel en la red financiera de la organización delictiva que encabezaba en ese momento Zambada García.

Por operativo, tres militares están heridos

El secretario de Seguridad informó que en el operativo, tres elementos de seguridad fueron heridos.

"Fueron agresiones de distintas, tres agresiones donde pierden la vida los 11 agresores. Después hubo otro evento donde hubo una tercera agresión, hay tres elementos de la Secretaría de Marina heridos, están estables", dijo.

En el operativo, detalló se aseguraron alrededor de una docena de armas de fuego, 43 radios de artefactos explosivos, 10 vehículos con reportes de robo y droga.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Ismael 'El Mayo' Zambada

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