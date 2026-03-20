Harfuch: La hija de ‘El Mayo’ "nunca fue detenida" y no tiene órdenes de aprehensión

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, detalló el secretario.

La tarde de este jueves en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina y de Seguridad realizaron un operativo de seguridad en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, en el que se detuvo a Omar Osvaldo Torres Cabada, alías 'El Patas'. Como parte del operativo se registró un enfriamiento en el que murieron 11 personas.

En relación al despliegue operativo que se realizó en #Sinaloa, la #SSPC informa: https://t.co/eyCHCzYGEs pic.twitter.com/d7Z5ZHa12m — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 19, 2026

Harfuch explicó que la hija de “El Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos, está en la lista de la OFAC desde hacer varios años, pero no tiene orden de aprehensión.

“Fue designada como se hizo públicamente en el 2007, hace casi 20 años por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista donde son más o menos 300 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo es un procedimiento administrativo desde hace 20 años, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos”, añadió.

Afirmó que en los casi 20 últimos años, no se ha logrado conseguir una orden de aprehensión contra la hija del narcotraficante.

"Desde hace 20 años no se pudo obtener una orden de aprehensión ni en Estados Unidos ni en México sobre esta persona", indicó.