“Amarrar" el TMEC dará estabilidad a la región, dice Trudeau; pide a México no sobrerreaccionar a “propuestitas”

Trudeau pide firmeza en revisión
El exprimer ministro recomendó a México no sobrerreaccionar ante ciertas propuestas que puedan presentarse desde el gobierno de Estados Unidos.
“No todas las propuestas requieren o debemos tomarlas tan seriamente. Nosotros sabemos que las negociaciones se suelta una idea que sea totalmente que pueda llegar a ser inaceptable. Permitámonos no sobrerreaccionar, tampoco debemos dejar de reaccionar, tenemos que ser firmes sobre cuál es nuestra postura, cómo elegimos ser y qué es lo que por lo que queremos luchar”, comentó.
Del perfil político de Trump, Trudeau reconoció que es un “un negociador de mucha experiencia”, quien espera que los países apoyen sus propios intereses, pero México no debe temer ante una postura firme.
“Jamás se va a sentir ofendido si alguien es determinante por algo que es bueno para su gente y su país. Él lo entiende, esto es algo que él ha hecho durante toda su vida, tener ese tipo de negociaciones rudas, no teman tener una postura firme, pero también no sobre reaccionen por cualquier propuestita o por cualquier cosa o idea innovadora o de incertidumbre que genera”, destacó.
Recomienda calma para negociar con Trump
Justin Trudeau consideró que “la paciencia” ayudará en la negociación con Donald Trump, una estrategia similar a la que ha implementado la presidenta de México, Claudia Sheinaum al actuar con “cabeza fría”.
Reconoció que ante propuestas de Trump como anexar a Canadá a Estados Unidos, los canadienses se sintieron alterados.
“Los canadienses se sintieron con la idea de que el gobierno de Estados Unidos pensara que nosotros quisiéramos convertirnos en el Estado 51, o sea, estamos felices de ser canadienses. Nos sentimos muy orgullosos de las diferencias entre Canadá y Estados Unidos y nos sentimos súper súper orgullosos de la amistad también que tenemos y la alianza que tenemos con los Estados…y el que nuestro principal aliado nos haya dado la espalda, realmente alteró a los canadienses”, indicó.