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México

“Amarrar" el TMEC dará estabilidad a la región, dice Trudeau; pide a México no sobrerreaccionar a “propuestitas”

El exprimer ministro de Canadá se pronunció a favor de la integración de la región, la cual tiene ventajas para ser líder en el mundo, al aportar el 30% del PIB.
vie 20 marzo 2026 04:29 PM
Trudeau-ABM
El exprimer ministro canadiense pidió firmeza y calma para negociar con el presidente de EU, Donald Trump. (Asociación de Bancos de México)

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo. En medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau sostuvo que “amarrar” la continuidad del acuerdo dará estabilidad a la región, la cual tiene ventajas importantes que debería aprovechar para ser “líder del mundo”.

“Si nosotros lo hacemos perfecto vamos a poder amarrar el T-MEC hasta el 2042 y de esta manera vamos a tener gran estabilidad, si nosotros no llegamos a un acuerdo este verano, es algo que va a continuar hasta el 2036”, dijo durante la conferencia magistral “Liderazgo global y transformación” en la 89 Convención Bancaria.

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Trudeau afirmó que en este proceso de revisión hay voces en los tres países que se oponen a un tratado trilateral y ven más factible un acuerdo bilateral y que Estados Unidos puede intentar dividir, pero insistió que México y Canadá deben estar alineados.

“Siempre van a existir momentos en donde –específicamente los estadounidenses–, pero también vamos a oír voces tanto en Canadá como en México diciendo ‘No, no, no, simplemente vamos a hacer acuerdos bilaterales. Es complicado estar negociando con un acuerdo trilateral’. Permítanme decirles que es absolutamente algo para provecho de México y Canadá el estar alineados fuertemente en estas negociaciones”, destacó.

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El exprimer ministro presentó la conferencia magistral “Liderazgo global y transformación” durante la 89 Convención Bancaria. (Luz Elena Marcos)

A la región le conviene mantenerse en unidad porque su integración le da competitividad. Hoy, por ejemplo, los tres países concentran el 30% del Producto Interno Bruto del mundo.

“América del Norte tiene una serie de ventajas increíbles que deberíamos de aprovechar para ser los líderes del mundo. Nuestros tres países representan cerca del 30% del PIB global. Sí, Estados Unidos es una parte muy importante de esto, la economía número uno del mundo, sin embargo, Canadá es el número 10 y México el número 13”, destacó.

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El político en cuyo gobierno se dio la renegociación del Tratado Comercial que entró en vigor en julio de 2020, afirmó que la integración de la región es apalancamiento frente al mundo.

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Trudeau pide firmeza en revisión

El exprimer ministro recomendó a México no sobrerreaccionar ante ciertas propuestas que puedan presentarse desde el gobierno de Estados Unidos.

“No todas las propuestas requieren o debemos tomarlas tan seriamente. Nosotros sabemos que las negociaciones se suelta una idea que sea totalmente que pueda llegar a ser inaceptable. Permitámonos no sobrerreaccionar, tampoco debemos dejar de reaccionar, tenemos que ser firmes sobre cuál es nuestra postura, cómo elegimos ser y qué es lo que por lo que queremos luchar”, comentó.

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Del perfil político de Trump, Trudeau reconoció que es un “un negociador de mucha experiencia”, quien espera que los países apoyen sus propios intereses, pero México no debe temer ante una postura firme.

“Jamás se va a sentir ofendido si alguien es determinante por algo que es bueno para su gente y su país. Él lo entiende, esto es algo que él ha hecho durante toda su vida, tener ese tipo de negociaciones rudas, no teman tener una postura firme, pero también no sobre reaccionen por cualquier propuestita o por cualquier cosa o idea innovadora o de incertidumbre que genera”, destacó.

Recomienda calma para negociar con Trump

Justin Trudeau consideró que “la paciencia” ayudará en la negociación con Donald Trump, una estrategia similar a la que ha implementado la presidenta de México, Claudia Sheinaum al actuar con “cabeza fría”.

Reconoció que ante propuestas de Trump como anexar a Canadá a Estados Unidos, los canadienses se sintieron alterados.

“Los canadienses se sintieron con la idea de que el gobierno de Estados Unidos pensara que nosotros quisiéramos convertirnos en el Estado 51, o sea, estamos felices de ser canadienses. Nos sentimos muy orgullosos de las diferencias entre Canadá y Estados Unidos y nos sentimos súper súper orgullosos de la amistad también que tenemos y la alianza que tenemos con los Estados…y el que nuestro principal aliado nos haya dado la espalda, realmente alteró a los canadienses”, indicó.

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Justin Trudeau Canadá TMEC

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