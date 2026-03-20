“Amarrar" el TMEC dará estabilidad a la región, dice Trudeau; pide a México no sobrerreaccionar a “propuestitas”

Trudeau afirmó que en este proceso de revisión hay voces en los tres países que se oponen a un tratado trilateral y ven más factible un acuerdo bilateral y que Estados Unidos puede intentar dividir, pero insistió que México y Canadá deben estar alineados.

“Siempre van a existir momentos en donde –específicamente los estadounidenses–, pero también vamos a oír voces tanto en Canadá como en México diciendo ‘No, no, no, simplemente vamos a hacer acuerdos bilaterales. Es complicado estar negociando con un acuerdo trilateral’. Permítanme decirles que es absolutamente algo para provecho de México y Canadá el estar alineados fuertemente en estas negociaciones”, destacó.

El exprimer ministro presentó la conferencia magistral “Liderazgo global y transformación” durante la 89 Convención Bancaria. (Luz Elena Marcos)

A la región le conviene mantenerse en unidad porque su integración le da competitividad. Hoy, por ejemplo, los tres países concentran el 30% del Producto Interno Bruto del mundo.

“América del Norte tiene una serie de ventajas increíbles que deberíamos de aprovechar para ser los líderes del mundo. Nuestros tres países representan cerca del 30% del PIB global. Sí, Estados Unidos es una parte muy importante de esto, la economía número uno del mundo, sin embargo, Canadá es el número 10 y México el número 13”, destacó.

El político en cuyo gobierno se dio la renegociación del Tratado Comercial que entró en vigor en julio de 2020, afirmó que la integración de la región es apalancamiento frente al mundo.