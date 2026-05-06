Olinia ya está listo: cuándo se presentará el prototipo final del auto eléctrico

“A mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, dijo Sheinbaum al hablar del vehículo eléctrico.

La presentación pública del prototipo marcará el cierre de la etapa de desarrollo y abrirá el proceso de producción del proyecto.

“Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, afirmó.

El gobierno quiere fabricarlo junto con empresas privadas

El siguiente paso del proyecto será definir cómo se instalarán las líneas de producción del vehículo eléctrico.

Para lograrlo, el gobierno buscará trabajar junto con empresas privadas en un esquema de colaboración enfocado en manufactura y desarrollo tecnológico.

“Queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno. Se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción del Olinia”, explicó Sheinbaum.

Además, señaló que el modelo buscará mantener vinculados a los grupos de investigación que participaron en el desarrollo del vehículo, con el objetivo de continuar impulsando nuevos proyectos tecnológicos.

El proyecto también llegará a universidades públicas

Junto con la fabricación del vehículo, el gobierno también planea impulsar formación técnica y desarrollo científico alrededor de la electromovilidad.

Como parte de esa estrategia, Sheinbaum adelantó que habrá carreras relacionadas con esa industria dentro del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

“Es el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico. Como ese, está el proyecto de semiconductores y otros proyectos más que tenemos con ciencia y tecnología”, sostuvo.

Diseñado para ciudad y reparto de última milla

Aunque el proyecto ya se prepara para entrar a producción, el vehículo tendrá un enfoque muy específico de movilidad.