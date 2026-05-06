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México

Olinia ya tiene fecha: Sheinbaum dice cuándo se presentará y qué sigue para el proyecto eléctrico

Pensado para ciudad y reparto, el Olinia buscará entrar al segmento más barato del mercado automotriz.
mié 06 mayo 2026 11:16 AM
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Como parte de esa estrategia, Sheinbaum adelantó que habrá carreras relacionadas con esa industria dentro del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. (Transmisión Mañanera del Pueblo)

El proyecto del auto eléctrico Olinia ya entró en su etapa decisiva. Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno presentará en junio 2026 el prototipo final del vehículo y que, después de ese evento, arrancará el proceso para llevarlo a producción.

Durante la conferencia matutina, la presidenta aseguró que ya pudo ver el modelo definitivo y adelantó que el proyecto buscará operar junto con empresas privadas, universidades y centros de investigación vinculados a electromovilidad.

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Olinia ya está listo: cuándo se presentará el prototipo final del auto eléctrico

“A mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, dijo Sheinbaum al hablar del vehículo eléctrico.

La presentación pública del prototipo marcará el cierre de la etapa de desarrollo y abrirá el proceso de producción del proyecto.

Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, afirmó.

El gobierno quiere fabricarlo junto con empresas privadas

El siguiente paso del proyecto será definir cómo se instalarán las líneas de producción del vehículo eléctrico.

Para lograrlo, el gobierno buscará trabajar junto con empresas privadas en un esquema de colaboración enfocado en manufactura y desarrollo tecnológico.

“Queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno. Se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción del Olinia”, explicó Sheinbaum.

Además, señaló que el modelo buscará mantener vinculados a los grupos de investigación que participaron en el desarrollo del vehículo, con el objetivo de continuar impulsando nuevos proyectos tecnológicos.

olinia auto eléctrico
Olinia no será para carretera: lo que sí podrás hacer y lo que no con el auto eléctrico del gobierno El vehículo eléctrico del gobierno estará diseñado para trayectos urbanos y reparto de última milla, con un límite de velocidad que define sus alcances reales.

El proyecto también llegará a universidades públicas

Junto con la fabricación del vehículo, el gobierno también planea impulsar formación técnica y desarrollo científico alrededor de la electromovilidad.

Como parte de esa estrategia, Sheinbaum adelantó que habrá carreras relacionadas con esa industria dentro del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

“Es el vínculo de la educación, el desarrollo científico y tecnológico. Como ese, está el proyecto de semiconductores y otros proyectos más que tenemos con ciencia y tecnología”, sostuvo.

Diseñado para ciudad y reparto de última milla

Aunque el proyecto ya se prepara para entrar a producción, el vehículo tendrá un enfoque muy específico de movilidad.

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De acuerdo con información presentada previamente por Roberto Capuano a Expansión , el primer modelo tendrá una velocidad máxima cercana a los 50 kilómetros por hora, por lo que su operación estará enfocada en trayectos urbanos y reparto de última milla.

Ese límite deja fuera al vehículo de escenarios típicos de carretera y lo coloca en un segmento pensado para recorridos cortos, zonas céntricas y transporte urbano de bajo costo.

Por qué 2026 será la prueba de fuego para Olinia, el miniauto eléctrico del Gobierno de México
2026 será un año decisivo para Olinia, los autos del Gobierno de México La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quiere llegar a la inauguración del Mundial de Futbol en un Olinia, pero estos aún no han sido presentados de manera oficial.

¿Cuál será el precio del Olinia?

Inicialmente se había planteado que el Olinia costaría alrededor de 90,000 pesos. Sin embargo, el propio equipo del proyecto ajustó después esa expectativa.

Según lo explicado por Roberto Capuano, el vehículo rondaría los 150,000 pesos.

Aun así, el precio seguiría colocándolo por debajo de modelos de entrada como Nissan March, Chevrolet Aveo o Renault Kwid, cuyos precios actualmente se ubican entre los 220,000 y 290,000 pesos.

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Autos eléctricos Claudia Sheinbaum

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