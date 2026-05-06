El proyecto del auto eléctrico Olinia ya entró en su etapa decisiva. Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno presentará en junio 2026 el prototipo final del vehículo y que, después de ese evento, arrancará el proceso para llevarlo a producción.
Durante la conferencia matutina, la presidenta aseguró que ya pudo ver el modelo definitivo y adelantó que el proyecto buscará operar junto con empresas privadas, universidades y centros de investigación vinculados a electromovilidad.
Publicidad
Olinia ya está listo: cuándo se presentará el prototipo final del auto eléctrico
“A mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, dijo Sheinbaum al hablar del vehículo eléctrico.
La presentación pública del prototipo marcará el cierre de la etapa de desarrollo y abrirá el proceso de producción del proyecto.
“Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, afirmó.
El gobierno quiere fabricarlo junto con empresas privadas
El siguiente paso del proyecto será definir cómo se instalarán las líneas de producción del vehículo eléctrico.
Para lograrlo, el gobierno buscará trabajar junto con empresas privadas en un esquema de colaboración enfocado en manufactura y desarrollo tecnológico.
“Queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno. Se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción del Olinia”, explicó Sheinbaum.
Además, señaló que el modelo buscará mantener vinculados a los grupos de investigación que participaron en el desarrollo del vehículo, con el objetivo de continuar impulsando nuevos proyectos tecnológicos.