Diputados y senadores de Morena cierran filas entorno a la presidenta ante presiones de Trump

Los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados cerraron filas entorno a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en intervenir en el combate al crimen organizado en México.
“La presencia de fuerzas militares extranjeras en México generaría más problemas que soluciones y abriría una etapa de tensiones innecesarias entre dos naciones que deben actuar como socios, no como subordinados”, expresó la bancada de diputados federales de Morena en un comunicado.