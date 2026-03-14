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México

Diputados y senadores de Morena cierran filas entorno a la presidenta ante presiones de Trump

La presencia de fuerzas militares extranjeras en México generaría más problemas que soluciones y abriría una etapa de tensiones innecesarias, señalan senadores.
sáb 14 marzo 2026 04:35 PM
Sheinbaum
En las últimas semanas, Trump ha insistido a Sheinbaum en ofrecer ayuda para combatir a cárteles de drogas mexicanos. (Fotos: Reuters)

Los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados cerraron filas entorno a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en intervenir en el combate al crimen organizado en México.

“La presencia de fuerzas militares extranjeras en México generaría más problemas que soluciones y abriría una etapa de tensiones innecesarias entre dos naciones que deben actuar como socios, no como subordinados”, expresó la bancada de diputados federales de Morena en un comunicado.

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Los legisladores expusieron que la colaboración bilateral ha llegado “a niveles sin precedente para combatir el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, que tanto daño ha causado en ambos países” y el gobierno mexicano ha hecho su parte.

Por eso expresaron que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe basarse en “el respeto mutuo, la cooperación efectiva y la coordinación institucional entre Estados soberanos”.

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"Ya existe una comunicación permanente entre autoridades, intercambio de información y acciones coordinadas que reflejan una estrategia seria y responsable frente a un problema compartido, “por ello, insistir en el envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles no solo es equivocado, sino profundamente contraproducente”, expresó la bancada morenista.

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El grupo parlamentario insistió en que lo que se requiere y “resulta mucho más eficaz” es atender las causas de esos grupos criminales y para ello se requiere detener el flujo ilegal de armas que llega desde Estados Unidos a México, “combatir el lavado de dinero dentro de su sistema financiero y reducir el consumo de drogas en su propio territorio”.

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“La cooperación entre países siempre ofrece mejores resultados que cualquier intento de imposición, subordinación u ocupación” recalcaron.

En tanto en mensaje del líder del grupo de senadores de Morena, Ignacio Mier Velasco, éste atajó: “nuestra negativa a la intervención por parte de Estados Unidos no es cerrazón, es la defensa de un legado histórico de libertad.

“La soberanía es el alma de nuestra democracia y no tiene precio” dijo el legislador al expresar el respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum: “las soluciones a nuestros retos se construyen en casa, con nuestras instituciones”, expresó.

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Crimen organizado Donald Trump Estados Unidos

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