Diputados y senadores de Morena cierran filas entorno a la presidenta ante presiones de Trump

El grupo parlamentario insistió en que lo que se requiere y “resulta mucho más eficaz” es atender las causas de esos grupos criminales y para ello se requiere detener el flujo ilegal de armas que llega desde Estados Unidos a México, “combatir el lavado de dinero dentro de su sistema financiero y reducir el consumo de drogas en su propio territorio”.

“La cooperación entre países siempre ofrece mejores resultados que cualquier intento de imposición, subordinación u ocupación” recalcaron.

En tanto en mensaje del líder del grupo de senadores de Morena, Ignacio Mier Velasco, éste atajó: “nuestra negativa a la intervención por parte de Estados Unidos no es cerrazón, es la defensa de un legado histórico de libertad.

“La soberanía es el alma de nuestra democracia y no tiene precio” dijo el legislador al expresar el respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum: “las soluciones a nuestros retos se construyen en casa, con nuestras instituciones”, expresó.