Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Cancillería mantiene en alerta a embajadas de México en Medio Oriente; suman 1,240 connacionales evacuados

La SRE informó que Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual de trabajo con titulares de las embajadas mexicanas en esa zona para dar seguimiento a la situación de seguridad.
sáb 14 marzo 2026 12:17 PM
sre medio oriente
Cancillería mantiene en alerta embajadas de México en Medio Oriente. (Foto: SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este sábado que mantiene en estado de alerta a las embajadas y representaciones diplomáticas de México en Medio Oriente, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de ciudadanos mexicanos que residen o se encuentran en tránsito en la región.

De acuerdo con la dependencia, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este viernes una reunión virtual de trabajo con titulares de las embajadas mexicanas en esa zona para dar seguimiento a la situación de seguridad y a las acciones de asistencia consular.

Publicidad

Durante el encuentro se reportó que, hasta el momento, 1,240 connacionales han sido evacuados mediante rutas seguras, aprovechando la reapertura gradual del espacio aéreo en distintos países.

La mayoría de las personas asistidas eran turistas que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar, quienes ya lograron salir de la región.

La cancillería señaló que el fortalecimiento de las medidas de protección consular continuará siendo prioritario, con el propósito de salvaguardar la integridad física tanto de los ciudadanos mexicanos como del personal diplomático y sus familias.

Lee más:

(Obligatorio)
Internacional

Mexicanos en Medio Oriente: recomendaciones sobre visas, pasaporte y medidas ante alertas

Durante la reunión, De la Fuente pidió al cuerpo diplomático redoblar esfuerzos y mantener comunicación permanente con las autoridades locales, en particular con las cancillerías de cada país, para facilitar la coordinación en materia de seguridad y asistencia a mexicanos.

En el encuentro también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina del canciller, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.

Publicidad

Asimismo, estuvieron presentes embajadores y encargados de negocios de México en distintos países de la región, quienes reportaron la situación en sus respectivas jurisdicciones y las acciones de apoyo a la comunidad mexicana.

Te puede interesar:

People take shelter inside an underground train station, in Ramat Gan
México

Mexicanos quedan varados en medio del conflicto Irán-Israel

La SRE reiteró que las representaciones diplomáticas mantienen líneas telefónicas de emergencia para brindar asistencia consular a mexicanos que se encuentren en Medio Oriente y requieran apoyo o información sobre rutas seguras de salida.

Apenas este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que México, Colombia y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a un cese al fuego en Medio Oriente, ante el conflicto armado que actualmente se desarrolla en la región.

La mandataria señaló que los tres países buscan que, en lugar de una escalada militar, se abra una vía de diálogo que permita establecer un canal de paz y favorezca la estabilidad internacional. El pronunciamiento forma parte de los esfuerzos diplomáticos para promover soluciones políticas al conflicto.

Publicidad

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores Medio Oriente

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad