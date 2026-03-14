Cancillería mantiene en alerta a embajadas de México en Medio Oriente; suman 1,240 connacionales evacuados

Durante el encuentro se reportó que, hasta el momento, 1,240 connacionales han sido evacuados mediante rutas seguras, aprovechando la reapertura gradual del espacio aéreo en distintos países.

La mayoría de las personas asistidas eran turistas que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar, quienes ya lograron salir de la región.

La cancillería señaló que el fortalecimiento de las medidas de protección consular continuará siendo prioritario, con el propósito de salvaguardar la integridad física tanto de los ciudadanos mexicanos como del personal diplomático y sus familias.

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Durante la reunión, De la Fuente pidió al cuerpo diplomático redoblar esfuerzos y mantener comunicación permanente con las autoridades locales, en particular con las cancillerías de cada país, para facilitar la coordinación en materia de seguridad y asistencia a mexicanos.

En el encuentro también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina del canciller, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.