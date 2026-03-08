Publicidad

México

“Una sociedad humana no abandona a las mujeres”, dice la iglesia y pide políticas para protegerlas

La iglesia instó a que se implementen políticas públicas que garanticen su protección y bienestar y subrayó que la “dignidad de la mujer” debe parte de la respuesta estructural de la sociedad.
dom 08 marzo 2026 11:55 AM
iglesia-mujeres
Imagen ilustrativa. Peregrina prede una veladora durante el aniversario de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la iglesia católica afirmó que una sociedad “verdaderamente humana” no puede abandonar a las mujeres.

“Una sociedad verdaderamente humana no abandona a las mujeres cuando atraviesan momentos de fragilidad”, destacó la iglesia en la editorial del semanario Desde la fe.

En su mensaje, la institución instó a que se implementen políticas públicas que garanticen su protección y bienestar y subrayó que la “dignidad de la mujer” debe ser un principio que guíe a la iglesia y a las respuestas estructurales de la sociedad.

La iglesia destacó que las mujeres aún enfrentan situaciones de vulnerabilidad que requieren atención y apoyo, como aquellas que atraviesan la maternidad en solitario, las víctimas de violencia doméstica, las que viven experiencias de aborto y las mujeres mayores que sufren en soledad.

“La realidad que viven muchas mujeres exige una atención profunda que también involucre políticas públicas capaces de protegerlas y acompañarlas. La maternidad en soledad, la violencia doméstica, la explotación, la pobreza o el abandono requieren respuestas estructurales que garanticen dignidad, oportunidades y protección”, añadió.

En este sentido, advirtió que aquellas atrapadas en estas realidades requieren respuestas efectivas y por ello, afirmó, en la iglesia se ha trabajado para acompañar a las mujeres en su sufrimiento, a través de diversas iniciativas como casas de acogida, centros de escucha, orientación espiritual y psicológica y obras de caridad.

Estas iniciativas, en su mayoría impulsadas por laicos, sacerdotes, religiosas y voluntarios, buscan ofrecer apoyo a las mujeres en circunstancias difíciles.

Según el mensaje, de no atenderse estas problemáticas, se estaría permitiendo que las mujeres sigan enfrentando situaciones de desprotección, lo que resulta incompatible con los principios de justicia y humanidad.

La iglesia hizo además un llamado a las comunidades para que sigan siendo un refugio y un espacio de esperanza para las mujeres, especialmente para aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

