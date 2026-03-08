Sheinbaum reconoce labor de mujeres en las Fuerzas Armadas; se compromete a acabar con el acoso

Por ello, mencionó que desde el gobierno federal se reconocerá a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos durante todo el mes de marzo, comenzando con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes llamó “heroínas”.

“Mujeres que portan con orgullo el uniforme, mujeres que sirven a México con honor; ustedes representan la continuidad de esta historia, de heroínas, son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón”, declaró.

En el evento participaron mujeres integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. (Foto: Presidencia.)

Con la participación de integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, la presidenta mencionó que durante mucho tiempo la historia de México se contó como si se hubiera construido con la participación solo de hombres, por lo que aclaró que eso no fue verdad, ya que desde la Independencia las mujeres participaron.

En su discurso –en el que enfatizó que no solo hablaba como presidenta o comandanta, sino como abuela, madre y mujer que sabe que abrir espacios nunca ha sido sencillo– mencionó que cada una de las integrantes de las Fuerzas Armadas sabe lo que significa servir al pueblo y a la Nación.