Sheinbaum reconoce labor de mujeres en las Fuerzas Armadas; se compromete a acabar con el acoso

“Cada una de ustedes sabe. (…) Disciplina, cuando nadie está mirando; sacrificio, cuando la familia espera en casa; responsabilidad, cuando el país necesita protección; arrojo y esfuerzo, cuando hay que abrir caminos o dar la mano para rescatar a las comunidades frente a la adversidad de la naturaleza”, mencionó.
Sheinbaum también comentó que durante mucho tiempo se le dijo a las niñas lo que no podían ser, pero ahora se les dice que pueden ser lo que quieran: desde científicas, ingenieras, presidenta e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Después de reconocer a las mujeres de las Fuerzas Armadas, aseveró que el gobierno federal continuará reconociendo a las mujeres en la medicina, en la ciencia, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, en la historia y a las trabajadoras del hogar.
La mandataria también se comprometió a no solo realizar un reconocimiento simbólico a favor de las mujeres, sino a construir instituciones más justas, incluyentes y libres de violencia, así como eliminar cualquier forma de discriminación, acoso y agresión.
"Quiero decirles que el reconocimiento que hoy hacemos no es sólo simbólico, es también un compromiso con ustedes de seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia; un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión", agregó.