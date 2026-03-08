Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum reconoce labor de mujeres en las Fuerzas Armadas; se compromete a acabar con el acoso

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión en las Fuerzas Armadas.
dom 08 marzo 2026 02:57 PM
Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas.
La presidenta Sheinbaum adelantó que desde el gobierno federal se reconocerá a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos durante todo el mes de marzo, comenzando con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes llamó “heroínas”. (Foto: Presidencia.)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las mujeres de las Fuerzas Armadas, por lo que les agradeció su trabajo y destacó su papel en la protección del país.

Durante una ceremonia en el Campo Marte, la mandataria federal recordó que este día no nació como una celebración, sino de la lucha de mujeres que se levantaron hace más de un siglo para exigir justicia, respeto y derechos plenos.

Publicidad

Por ello, mencionó que desde el gobierno federal se reconocerá a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos durante todo el mes de marzo, comenzando con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes llamó “heroínas”.

“Mujeres que portan con orgullo el uniforme, mujeres que sirven a México con honor; ustedes representan la continuidad de esta historia, de heroínas, son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón”, declaró.

Sheinbaum reconoce a mujeres
En el evento participaron mujeres integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. (Foto: Presidencia.)

Con la participación de integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, la presidenta mencionó que durante mucho tiempo la historia de México se contó como si se hubiera construido con la participación solo de hombres, por lo que aclaró que eso no fue verdad, ya que desde la Independencia las mujeres participaron.

En su discurso –en el que enfatizó que no solo hablaba como presidenta o comandanta, sino como abuela, madre y mujer que sabe que abrir espacios nunca ha sido sencillo– mencionó que cada una de las integrantes de las Fuerzas Armadas sabe lo que significa servir al pueblo y a la Nación.

Publicidad

“Cada una de ustedes sabe. (…) Disciplina, cuando nadie está mirando; sacrificio, cuando la familia espera en casa; responsabilidad, cuando el país necesita protección; arrojo y esfuerzo, cuando hay que abrir caminos o dar la mano para rescatar a las comunidades frente a la adversidad de la naturaleza”, mencionó.

Sheinbaum también comentó que durante mucho tiempo se le dijo a las niñas lo que no podían ser, pero ahora se les dice que pueden ser lo que quieran: desde científicas, ingenieras, presidenta e integrantes de las Fuerzas Armadas.

Después de reconocer a las mujeres de las Fuerzas Armadas, aseveró que el gobierno federal continuará reconociendo a las mujeres en la medicina, en la ciencia, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, en la historia y a las trabajadoras del hogar.

Te puede interesar:

marcha-8m-cdmx.jpg
México

8M: miles de mujeres marchan en CDMX en contra de la violencia feminicida

La mandataria también se comprometió a no solo realizar un reconocimiento simbólico a favor de las mujeres, sino a construir instituciones más justas, incluyentes y libres de violencia, así como eliminar cualquier forma de discriminación, acoso y agresión.

"Quiero decirles que el reconocimiento que hoy hacemos no es sólo simbólico, es también un compromiso con ustedes de seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia; un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión", agregó.

Publicidad

Tags

Mujeres Mujeres Claudia Sheinbaum Fuerzas armadas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad