INE confirma caso de sarampión y toma medidas estilo covid y home office: ¿habrá citas para trámites?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este miércoles que con el objetivo de proteger la salud de sus trabajadores y para evitar el riesgo de contagio de sarampión en sus instalaciones, se implementarán medidas como el uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y aplicación de vacunas.
El INE registró un contagio aislado de esta enfermedad en las oficinas centrales ubicadas en las oficinas centrales del organismo, ubicadas sobre Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan. Además, se vacuna a personal en los estados de mayor riesgo de contagio, como es el caso de Chihuahua y Jalisco.
Medidas en el INE
El INE aplicará gel antibacterial en la entrada y salida de las instalaciones; una campaña de difusión interna sobre la enfermedad y sus medidas de prevención; evitar contacto físico; uso de cubrebocas en áreas comunes; se intensificará una campaña de vacunación para el personal que no cuente con su esquema completo de inmunidad; y en caso de síntomas de la enfermedad o de haber estado en contacto con un enfermo, acudir de inmediato al servicio médico y reportarlo.
“Con base a la información proporcionada por las autoridades sanitarias, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, con una tasa de trasmisión de entre el 90% y 95% en personas no vacunadas y una persona infectada puede trasmitir la enfermedad a más de una decena de hombres o mujeres susceptibles en ausencia de inmunidad”, detalla el documento.
El INE determinó escalar su nivel de prevención y, en el caso de ser necesario, se adoptarán otras medidas como:
- Trabajo vía home office. Durante los próximos cinco días, únicamente acudirán a laborar de manera presencial aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones. El resto lo hará en la modalidad de home office.
- Jornada de vacunación: El próximo día 19 se llevará a cabo una jornada interna de vacunación contra el sarampión, en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que requieran completar o reforzar su esquema de inmunización.
- Censo y monitoreo preventivo: Se realizará un censo en las distintas áreas para la detección oportuna de posibles síntomas, a fin de canalizar de inmediato cualquier caso sospechoso a valoración médica.
- Medidas sanitarias reforzadas: Se evitarán aglomeraciones, se reforzará el uso de cubrebocas en espacios cerrados y se promoverán prácticas de higiene constantes, así como la ventilación adecuada de áreas comunes.
Hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones.
¿Habrá atención a la ciudadanía?
Sí, la atención en los módulos de atención a la ciudadanía del INE no se verá afectada, por lo que las personas que tienen cita serán atendidas de manera normal, además de que ya se implementan las medidas sanitarias para evitar contagios de sarampión, de acuerdo a lo que consultó Expansión con el INE.
En este enlace puedes ubicar el módulo que te corresponde: https://ubicatumodulo.ine.mx/