INE confirma caso de sarampión y toma medidas estilo covid y home office: ¿habrá citas para trámites?

El INE registró un contagio aislado de esta enfermedad en las oficinas centrales ubicadas en las oficinas centrales del organismo, ubicadas sobre Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan. Además, se vacuna a personal en los estados de mayor riesgo de contagio, como es el caso de Chihuahua y Jalisco.

Medidas en el INE

El INE aplicará gel antibacterial en la entrada y salida de las instalaciones; una campaña de difusión interna sobre la enfermedad y sus medidas de prevención; evitar contacto físico; uso de cubrebocas en áreas comunes; se intensificará una campaña de vacunación para el personal que no cuente con su esquema completo de inmunidad; y en caso de síntomas de la enfermedad o de haber estado en contacto con un enfermo, acudir de inmediato al servicio médico y reportarlo.