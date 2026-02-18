¿El 24 de febrero es festivo, por ser el Día de la Bandera? Esto dice la LFT y la SEP

Resumen del Día de la Bandera

La bandera que conocemos hoy no siempre fue la oficial, ha tenido varias modificaciones en el tiempo, pero sus raíces están en 1821, cuando Agustín de Iturbide consumó la independencia.

En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante con los colores verde, blanco y rojo, pero las franjas eran diagonales. Los colores del estandarte representaban algunos derechos: el blanco simbolizaba la religión católica; el verde la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Posteriormente, en el centro se ubicó un águila coronada.

La bandera tricolor del primer gobierno mexicano, mostraba como escudo a un águila coronada y los tres colores de la independencia. (Foto: Fomento Cívico)

Al finalizar el imperio de Iturbide dos años después, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios: al águila se le quitó la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino.

A mediados del siglo XIX, durante el gobierno de Benito Juárez, los colores cambiaron de significado tras la separación del Estado con la iglesia:

Verde - Esperanza

Blanco - Unidad

Rojo - La sangre de los héroes nacionales

Desde septiembre de 1863, la Regencia del Imperio estableció el escudo de Armas del Imperio de Maximiliano de Habsburgo.

El 30 de diciembre de 1880, el presidente Porfirio Díaz decretó que el águila se representara de frete con las alas desplegadas, al estilo francés de aquella época. Y en 1916 volvió a cambiar. Ahora , el ave se debía representar de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel.

El día de la Bandera fue establecido hace 92 años, el 24 de febrero de 1934, pero su conmemoración oficial fue hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La bandera está protegida por la ley

La bandera no es un elemento menor. Está considerada en ley como un símbolo patrio y hay reglas tanto para su representación como para actividades relacionadas con ella.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el 24 de febrero se deben transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera, además de realizarse jornadas cívicas en “conmemoración, veneración y exaltación” de la misma.

En esta fecha, la bandera deberá izarse a toda la asta.

El artículo 21 establece que en todos los planteles educativos del país, oficiales o particulares, deben poseer una bandera nacional para utilizarla en los actos cívicos.

La forma para saludar a la bandera también está reglamentado. El artículo 14 señala que deberá realizarse en posición firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los varones saludarán, además con la cabeza descubierta.