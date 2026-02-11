Secretaría de Medio Ambiente y Yucatán buscan ordenar granjas porcícolas

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030 y busca cerrar vacíos regulatorios que, hasta ahora, permitían que algunas unidades operaran con autorizaciones fragmentadas o incluso fuera de la legalidad.

Durante la firma, la subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat, Ileana Villalobos Estrada, señaló que el objetivo es fortalecer de manera permanente las evaluaciones ambientales del sector porcícola para proteger la salud pública y los recursos naturales.

La titular de Profepa, Mariana Boy, detalló por su parte que la falta de coordinación histórica entre niveles de gobierno generó “zonas grises” que dificultaban la supervisión y el cumplimiento normativo.

Con este nuevo esquema, dijo, se pretende ordenar la supervisión y establecer reglas claras para todas las empresas.