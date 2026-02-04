Publicidad

México

El cambio de horario sigue vivo en México: dónde aplica y cuándo se debe ajustar el reloj

Consulta dónde sí aplica el ajuste de hora y cómo prevenir desvelos, retrasos y errores de agenda en trabajo o escuela.
mié 04 febrero 2026 10:33 AM
Para las zonas donde sí aplica el horario estacional, el calendario cambió respecto del esquema anterior. (Expansión|Gemini)

Mover el reloj dejó de ser una actividad nacional en México, pero en algunas ciudades de la frontera norte sigue marcando la rutina de cada año. Para quienes viven ahí, el ajuste de una hora no es un trámite: cambia horarios de entrada al trabajo, modifica la salida de clases y obliga a recalcular trayectos, vuelos y citas que dependen de la hora oficial. Saber cuándo toca mover el reloj ya no es un dato menor, sino una forma de evitar llegar tarde o perder conexiones.

Conoce los estados y municipios que aún deben aplicar este cambio y por qué.

Por qué se anuló el horario de verano en México

Durante 2022, el gobierno federal anunció la revocación del horario de verano a escala nacional. La decisión se sustentó en que la medida no acreditó el objetivo con el que se instauró: aprovechar la luz natural para reducir el consumo de energía eléctrica y generar ahorro económico.

En esa explicación, se planteó que el ahorro estimado rondaba 1,000 millones de pesos al año en el país y que existían alternativas de consumo responsable para disminuir la demanda eléctrica. “Lo del ahorro que, según las estimaciones, es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país. Podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar… y podemos bajarle. Pero, independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud”, dijo Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2022.

Un documento de la Secretaría de Salud titulado “Repercusiones en la salud por el cambio de horario” expuso efectos asociados a estas modificaciones del reloj, como irritabilidad, insomnio, falta de concentración, fatiga, malestar, depresión e incluso infartos. Ese sustento formó parte de la decisión de retirar la aplicación general del horario de verano.

Tras ese proceso, el 28 de octubre de 2022 se expidió la Ley de los Husos Horarios en México. La norma no eliminó por completo los horarios estacionales, sino que los acotó a territorios específicos conforme al meridiano que les corresponde, por su relación con husos horarios y dinámicas fronterizas.

Dónde sigue el cambio de horario en México

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios, únicamente en los siguientes territorios se aplican los horarios estacionales:

Meridiano 75 grados al oeste de Greenwich

Coahuila de Zaragoza: municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: municipio de Anáhuac.

Tamaulipas: municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Meridiano 90 grados al oeste de Greenwich

Chihuahua: municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides

Meridiano 105 grados al oeste de Greenwich

Baja California (todo el estado)

Chihuahua: los municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

La ley los divide de esta manera debido a su posición geográfica y los husos horarios que tienen respectivamente.

En qué fecha debe hacerse cambio y dónde verificar la hora oficial en tu territorio

Para las zonas donde sí aplica el horario estacional, el calendario cambió respecto del esquema anterior. El ajuste entra en vigor a las 02:00 horas del segundo domingo de marzo y concluye a las 02:00 horas del primer domingo de noviembre.

Si aún hay dudas sobre la hora oficial que debe marcarse en cada región, puedes ingresar al sitio oficial del Centro Nacional de Metrología (CENAM) . Esta institución genera, mantiene y disemina la Hora Oficial en México conforme al Tiempo Universal Coordinado del CENAM, UTC(CNM), sincronizado con las escalas de tiempo internacionales.

Cómo afecta el cambio de horario al cuerpo

El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston explica que el reloj interno del cuerpo, conocido como ritmo circadiano, regula los ciclos de sueño y vigilia. Cuando ocurre un cambio de hora, se altera la cantidad de sueño habitual y esa interrupción incide en la atención, la memoria y los reflejos.

Desde ese enfoque, la modificación del reloj puede afectar el desempeño en trabajo o escuela, el estado de ánimo y condiciones médicas crónicas. La evidencia también asocia el ajuste horario con un aumento en accidentes de tránsito y con efectos negativos en resultados escolares. “Para la mayoría de los adultos, la investigación científica muestra que el impacto del cambio de horario no es grave ni prolongado, ya que ocurre solo dos veces al año; aun así, se sabe que las alteraciones de corto plazo en el sueño disminuyen de manera temporal la calidad de vida”, dijo Wong.

La capacidad de adaptación no es la misma para todas las personas. Menores de edad y quienes viven con trastornos del sueño, insomnio, alteraciones del estado de ánimo o disfunciones cognitivas presentan mayores dificultades para ajustarse al desfase de una hora. “El cambio abrupto durante el ajuste de horario puede intensificar cambios de humor, irritabilidad, insomnio o somnolencia, según la salud del sueño de cada persona, y los grupos de menor y mayor edad suelen partir de una base de descanso más frágil”, señaló Wong.

En contraste, personas con rutinas más estables, como quienes laboran en turnos diurnos, suelen adaptarse con mayor rapidez después del movimiento del reloj. Conocer estos efectos permite anticipar ajustes en horarios de descanso y actividades durante los días posteriores al cambio.

