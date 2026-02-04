El cambio de horario sigue vivo en México: dónde aplica y cuándo se debe ajustar el reloj

Por qué se anuló el horario de verano en México

Durante 2022, el gobierno federal anunció la revocación del horario de verano a escala nacional. La decisión se sustentó en que la medida no acreditó el objetivo con el que se instauró: aprovechar la luz natural para reducir el consumo de energía eléctrica y generar ahorro económico.

En esa explicación, se planteó que el ahorro estimado rondaba 1,000 millones de pesos al año en el país y que existían alternativas de consumo responsable para disminuir la demanda eléctrica. “Lo del ahorro que, según las estimaciones, es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país. Podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar… y podemos bajarle. Pero, independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud”, dijo Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2022.

Un documento de la Secretaría de Salud titulado “Repercusiones en la salud por el cambio de horario” expuso efectos asociados a estas modificaciones del reloj, como irritabilidad, insomnio, falta de concentración, fatiga, malestar, depresión e incluso infartos. Ese sustento formó parte de la decisión de retirar la aplicación general del horario de verano.

Tras ese proceso, el 28 de octubre de 2022 se expidió la Ley de los Husos Horarios en México. La norma no eliminó por completo los horarios estacionales, sino que los acotó a territorios específicos conforme al meridiano que les corresponde, por su relación con husos horarios y dinámicas fronterizas.