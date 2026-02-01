Publicidad

Los nuevos documentos de Epstein revelan su relación con México

La última tanda de documentos relacionados con la investigación del agresor sexual y exfinanciero neoyorquino incluye múltiples menciones a México.
dom 01 febrero 2026 05:00 PM
Legisladores demócratas publicaron el 18 de diciembre un nuevo conjunto de fotos y documentos provenientes del patrimonio del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

Una nueva tanda de documentos publicados el viernes, relacionados con la investigación del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, contiene referencias a México y algunas figuras prominentes del país.

México aparece en múltiples ocasiones en las tres millones de páginas liberadas el viernes por el Departamento de Justicia. Se describen visitas a Puerto Vallarta, Tulum y Cancún, así como la celebración de fiestas con modelos en estos destinos.

Por ejemplo, en varias cadenas de correo, el desarrollador Gino Yu invita a Jeffrey Epstein a financiar la construcción de un laboratorio de investigación en Tulum, pero también indica que podrían organizar “una de las mejores fiestas”, en ese sitio.

FBI investigaba una red de trata vinculada con Epstein

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia hay una denuncia recibida por el FBI el 19 de julio de 2019, cuando Epstein ya estaba en prisión en Nueva York y unas semanas antes de su suicidio.

Un ciudadano estadounidense, identificado como Kenneth Darrell Turner, brindó información sobre una supuesta red de tráfico sexual de menores de edad que involucraría a Richard Marcinko, excomandante de los Navy Seals —un equipo de élite de la armada estadounidense—, y a Earl Wayne Anthony, exembajador de Estados Unidos en México.

De acuerdo con la denuncia, Turner y la policía federal mexicana encontraron una “bóveda” que contenía aproximadamente 10,000 videos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas blancas que presuntamente habrían sido traídas a México desde Sudáfrica.

En su denuncia, Turner señala que en una de las ubicaciones secretas de Marcinko, Turner y la policía federal encontraron cintas y videos sexuales en los que aparece Jeffrey Epstein, los cuales supuestamente serían utilizados para chantajear al financiero que murió en custodia.

Turner aseguró que habló con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y discutió con él sus hallazgos.

“Turner afirmó que el presidente de México le dio el 'visto bueno' para contactar al FBI y hacerles saber que cuenta con esta información”, señala el escrito.

En otro documento, con fecha del 9 de octubre de 2019, un agente del FBI designado en el caso consignó que Turner afirmaba trabajar con las autoridades mexicanas y trabajar con una exfuncionaria africana.

Turner, según el documento, sostuvo que Marchinko se encontraba bajo custodia de las autoridades mexicanas por cargos relacionados con una red de abuso sexual infantil y que un funcionario mexicano solo identificado como “Jorge” tenía en su posesión grabaciones de Epstein y de otros ciudadanos estadounidenses involucrados en actos sexuales con niños.

Sin embargo, el autor de este reporte afirmó que Turner no le había proporcionado ninguna evidencia de sus acusaciones.

Un testigo del cartel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales

En otra denuncia presentada al FBI el 11 de junio de 2021, un presunto miembro de cartel de Sinaloa afirma tener grabaciones del presidente de Estados Unidos y Epstein analizando estrategias de marketing para fiestas sexuales en un campo de golf de Trump.

De acuerdo con el documento, el denunciante era parte del Cartel de Sinaloa y trabajaba de manera cercana con Epstein y su pareja y complice, Ghislaine Maxwell, lo que le permitió dejar la organización.

"En las grabaciones, Trump declaró que estaba al tanto de las fiestas sexuales de menores de edad y cargaba los gastos a los fondos operativos del campo de golf para financiar las fiestas sexuales”, afirma el documento.

El testigo presenció cuando Robin Leach, un presentador de televisión británico, estranguló a una niña durante una de estas fiestas. El denunciante asegura que estaba al tanto por lo menos tres ocasiones en que chicas fueron asesinadas y enterradas en el campo de golf, pero que recibió amenazas de muerte en caso de hablar.

¿Conoció a Ricardo Salinas?

Los documentos muestran que Epstein conoció al multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, que le presumió contar con un equipo de seguridad de 300 personas.

De acuerdo con un correo electrónico enviado a un remitente desconocido el 15 de abril de 2016 , Epstein dijo que se sentó junto al dueño de TV Azteca y Grupo Salinas en una cena organizada por John Brockman, uno de los editores literarios más influyentes de Nueva York, dos años antes.

“Me dijo que tenía 300 (personas) en seguridad para su familia. Esto lo dice todo”, escribió el financiero neoyorquino sobre su encuentro con Salinas Pliego.

En su mensaje posterior, Epstein cuenta que Salinas Pliego le dijo que tenía una “isla en algún lugar”.

