Los nuevos documentos de Epstein revelan su relación con México

Por ejemplo, en varias cadenas de correo, el desarrollador Gino Yu invita a Jeffrey Epstein a financiar la construcción de un laboratorio de investigación en Tulum, pero también indica que podrían organizar “una de las mejores fiestas”, en ese sitio.

FBI investigaba una red de trata vinculada con Epstein

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia hay una denuncia recibida por el FBI el 19 de julio de 2019, cuando Epstein ya estaba en prisión en Nueva York y unas semanas antes de su suicidio.

Un ciudadano estadounidense, identificado como Kenneth Darrell Turner, brindó información sobre una supuesta red de tráfico sexual de menores de edad que involucraría a Richard Marcinko, excomandante de los Navy Seals —un equipo de élite de la armada estadounidense—, y a Earl Wayne Anthony, exembajador de Estados Unidos en México.

De acuerdo con la denuncia, Turner y la policía federal mexicana encontraron una “bóveda” que contenía aproximadamente 10,000 videos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas blancas que presuntamente habrían sido traídas a México desde Sudáfrica.

En su denuncia, Turner señala que en una de las ubicaciones secretas de Marcinko, Turner y la policía federal encontraron cintas y videos sexuales en los que aparece Jeffrey Epstein, los cuales supuestamente serían utilizados para chantajear al financiero que murió en custodia.

Turner aseguró que habló con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y discutió con él sus hallazgos.