Batres: “El pago de la deuda de Grupo Salinas es un triunfo histórico del Estado de derecho”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó hoy que Grupo Salinas realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.
jue 29 enero 2026 08:55 PM
Lenia Batres celebró el pago de los impuestos del conglomerado de Salinas Pliego. (Fotos: Cuartoscuro )

El pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas es un triunfo histórico del Estado de derecho, aseguró este jueves la ministra Lenia Batres, quien fue una de las encargadas de negar los últimos amparos al conglomerado.

Batres dijo que independientemente de su capacidad económica, ''las y los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales''.

La ministra también informó que Total Play Telecomunicaciones ''se desistió del amparo directo en revisión 2526/2025 contra un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos, determinado por el SAT en 2017 y combatido desde entonces mediante diversos amparos''.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

De esa cantidad, 10 mil 400 millones 537 pesos fueron ingresados este mismo jueves a la Tesorería de la Federación, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

Grupo Salinas dijo hoy que pese a no estar de acuerdo con la cifra atribuida, decidió acogerse al descuento del 39% previsto por la ley para cerrar el capítulo y poner fin a lo que considera una campaña sistemática en su contra.

“Debemos pagar no por convicción ni porque consideremos que sea justo, sino para dar vuelta a esta página”, señalaron en su comunicado oficial.

La deuda original de Grupo Salinas y sus empresas TV Azteca y Elektra ascendía a 51,000 millones de pesos, que ahora se pagarán de manera parcial como parte del acuerdo con el SAT.

Esta misma semana, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, aseguró que si no tiene otra alternativa, buscará competir contra Morena por la Presidencia de México.

Durante una entrevista con Financial Times, medio británico, Salinas Pliego dijo que desde ahora está ''luchando muy fuerte contra este régimen criminal y corrupto'', refiriéndose al Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Descrito por el medio como ''un seguidor de líderes de extrema derecha'', el empresario señaló que México "se está moviendo hacia un sistema de partido único como Cuba".

El fallo de la Corte

En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un largo litigio fiscal iniciado por Grupo Salinas, que buscaba no pagar impuestos que aseguraba ya había cubierto.

La Corte determinó de manera unánime que las empresas de Salinas Pliego, incluyendo TV Azteca y Elektra, sí debían impuestos, y autorizó al SAT a proceder con el cobro correspondiente.

Salinas Pliego rechazó la sentencia y presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando en ese momento que no pagaría. Sin embargo, finalmente decidió saldar la deuda en parcialidades y aplicando los descuentos correspondientes.

