Salinas Pliego: ''¿Por qué nadie pregunta por los impuestos que debe Adán Augusto?''

''Es persecución política pura y dura… ¿Por qué nadie pregunta por los impuestos que Adán Augusto López le debe al pueblo mexicano? Declaró haber recibido 80 millones de pesos el año pasado y no pago un peso de impuestos'', cuestionó.

En septiembre, ante los señalamientos de que no coinciden el pago de sus impuestos con los ingresos que obtuvo en 2023 y 2024, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, salió a aclarar sus recursos.

En ese momento, el senador morenista explicó que en 2023 entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 13.6 millones de pesos, y en 2024, 9.1 millones, por lo que en total dio 22.8 millones de pesos.