Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Salinas Pliego: ''¿Por qué nadie pregunta por los impuestos que debe Adán Augusto?''

El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá saldar un adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos esta semana, informó hoy Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
lun 19 enero 2026 03:26 PM
salinas pliego (2).jpg
Ricardo Salinas Pliego asegura que hay una persecución política en su contra. (Fotos: Cuartoscuro )

Después de que autoridades federales confirmaran que esta semana debe pagar lo que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el empresario Ricardo Salinas Pliego reiteró que su caso es una represalia por haber sido crítico de los gobierno de Morena.

''Los políticos de Morena quieren que nosotros paguemos impuestos, para que ellos y sus familiares puedan vivir como millonarios, robándonos'', dijo.

Publicidad

''Es persecución política pura y dura… ¿Por qué nadie pregunta por los impuestos que Adán Augusto López le debe al pueblo mexicano? Declaró haber recibido 80 millones de pesos el año pasado y no pago un peso de impuestos'', cuestionó.

En septiembre, ante los señalamientos de que no coinciden el pago de sus impuestos con los ingresos que obtuvo en 2023 y 2024, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, salió a aclarar sus recursos.

En ese momento, el senador morenista explicó que en 2023 entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 13.6 millones de pesos, y en 2024, 9.1 millones, por lo que en total dio 22.8 millones de pesos.

Publicidad

Por ello sostuvo que estos impuestos que pagó cumplen con lo que marca la ley de representar entre 33 y 35% de los ingresos obtenidos.

Antes, una investigación periodística de N+Focus relevó la semana pasada que entre los años 2023 y 2024 el legislador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, pero no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

A propósito de lo anterior, Salinas Pliego preguntó si el SAT es o no ''una arma para callar a los que evidenciamos lo corruptos que son''.

Publicidad

La deuda de Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá saldar un adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos esta semana, informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que Salinas Pliego fue notificado sobre la deuda el pasado jueves, aunque el aviso comenzó a surtir efecto de forma oficial el viernes 16 de enero.

A finales del 2025, la Suprema Corte falló en contra de los amparos que Salinas Pliego promovió para intentar librarse del adeudo.

El dueño de Grupo Salinas tiene la opción de realizar varios pagos ''chiquitos'', de la misma forma en que sus empresas cobran adeudos a ciudadanos mexicanos.

Si Salinas Pliego se pone al corriente a tiempo, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.

En medio de la polémica por los impuestos, el empresario ha dejado abierta la posibilidad de saltar a la arena política y competir contra Morena por la Presidencia de México.

Tags

Ricardo Salinas Pliego Adán Augusto López Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad