Salinas Pliego: ''¿Por qué nadie pregunta por los impuestos que debe Adán Augusto?''

La deuda de Salinas Pliego
El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá saldar un adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos esta semana, informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que Salinas Pliego fue notificado sobre la deuda el pasado jueves, aunque el aviso comenzó a surtir efecto de forma oficial el viernes 16 de enero.
A finales del 2025, la Suprema Corte falló en contra de los amparos que Salinas Pliego promovió para intentar librarse del adeudo.
El dueño de Grupo Salinas tiene la opción de realizar varios pagos ''chiquitos'', de la misma forma en que sus empresas cobran adeudos a ciudadanos mexicanos.
Si Salinas Pliego se pone al corriente a tiempo, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.
En medio de la polémica por los impuestos, el empresario ha dejado abierta la posibilidad de saltar a la arena política y competir contra Morena por la Presidencia de México.