Una masacre en Salamanca, Guanajuato, cimbra de nuevo a la entidad. Durante la tarde del domingo 25 de enero, un grupo armado irrumpió en un partido de futbol que se disputaba en la comunidad Loma de Flores y dispararon contra jugadores y asistentes, lo que dejó un saldo de 11 muertos y 12 personas heridas.
Masacre en Salamanca: qué se sabe del asesinato de 11 personas en una cancha de futbol
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas en las canchas Campos de las Cabañas. Los agresores arribaron en al menos tres camionetas y dispararon sin importar la presencia de menores de edad.
Tras llamadas de emergencias al 911, arribaron elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional Ejército y paramédicos para auxiliar a las personas heridas.
Versiones extraoficiales refieren que los peritos aseguraron más de 100 casquillos percutidos correspondientes a armas de alto poder.
“Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”, informó el gobierno de Salamanca.
Tras la masacre, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que seis personas continúan en un hospital en donde se les atiende por las heridas por armas de fuego.
La dependencia estatal añadió que se mantienen trabajos de coordinación con autoridades federales con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.
"La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia", dijo en un comunicado.
¿Dónde fue el ataque?
Alcalde pide ayuda a la presidenta
El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó el hecho a través de un video compartido en redes sociales en donde reconoció la gravedad de la inseguridad en el municipio, y se refirió a otros hechos violentos como el homicidio de cinco hombres en Cuatro de Altamira, otro homicidio en San Vicente de Flores y el hallazgo de bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores.
Gracias a la intervención de autoridades federales, se logró desactivar un artefacto explosivo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García su intervención para recuperar la paz y la seguridad en Salamanca.
“Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.
“Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”, solicitó César Prieto.
El presidente municipal también llamó a la población a evitar las adicciones, ya que estos temas de inseguridad no solo son de policías, sino de valores.
¿Qué dijo la presidenta?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al multihomicidio y aseguró que el gobierno de México a través del gabinete de seguridad está en coordinación para dar con los responsables.
“La investigación la lleva en este momento la Fiscalía General de Guanajuato”, expresó en la Mañanera del Pueblo de este lunes.