Masacre en Salamanca: qué se sabe del asesinato de 11 personas en una cancha de futbol

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas en las canchas Campos de las Cabañas. Los agresores arribaron en al menos tres camionetas y dispararon sin importar la presencia de menores de edad.

Tras llamadas de emergencias al 911, arribaron elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional Ejército y paramédicos para auxiliar a las personas heridas.

Versiones extraoficiales refieren que los peritos aseguraron más de 100 casquillos percutidos correspondientes a armas de alto poder.

“Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”, informó el gobierno de Salamanca.