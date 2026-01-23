Vence el plazo para que acceda a descuento

El pasado jueves 15 de enero, el empresario fue notificado por el SAT para pagar el adeudo, que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a partir del viernes 16, la notificación comenzó a surtir efectos.

En la conferencia mañanera del lunes 19 de diciembre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, informó que los cinco días que marca la ley corren esta semana:

“A partir del viernes ya surte efectos. Y el Código Fiscal de la Federación establece que, a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada; se tienen cinco días, que sería esta semana”, dijo el funcionario, por lo que este viernes es el último día.

¿Cuánto dinero debe Salinas Pliego?

En noviembre pasado, la SCJN resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra. Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

El titular del SAT recordó que, de acuerdo con la ley, el empresario tiene derecho a este descuento. No se trata de un beneficio especial, sino de un derecho previsto en el Código Fiscal de la Federación.