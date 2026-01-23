El plazo para que el empresario Ricardo Salinas Pliego aproveche un descuento del 39% sobre el adeudo fiscal que mantiene ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vence este viernes 23 de enero.
De no acceder a este beneficio, previsto por la ley, el presidente de Grupo Salinas y propietario de empresas como TV Azteca y Elektra deberá cubrir en su totalidad los 51,000 millones de pesos que adeuda en impuestos.
Vence el plazo para que acceda a descuento
El pasado jueves 15 de enero, el empresario fue notificado por el SAT para pagar el adeudo, que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a partir del viernes 16, la notificación comenzó a surtir efectos.
En la conferencia mañanera del lunes 19 de diciembre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, informó que los cinco días que marca la ley corren esta semana:
“A partir del viernes ya surte efectos. Y el Código Fiscal de la Federación establece que, a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada; se tienen cinco días, que sería esta semana”, dijo el funcionario, por lo que este viernes es el último día.
En noviembre pasado, la SCJN resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra. Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.
El titular del SAT recordó que, de acuerdo con la ley, el empresario tiene derecho a este descuento. No se trata de un beneficio especial, sino de un derecho previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Acusa persecución política
Salinas Pliego no ha señalado si ha buscado acceder al beneficio, pues actualmente sostiene una confrontación política con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, a quienes acusa de perseguirlo políticamente y querer cobrarle impuestos dobles.
El empresario sostiene que se le está persiguiendo por ser un duro crítico del gobierno, luego de que el sexenio pasado rompió relaciones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también le insistió en que pagara pese a mantener una relación cercana.
El dueño de TV Azteca además ha coqueteado con la posibilidad de contender por la Presidencia de la República en 2030, lo que añade una nueva dimensión política a este conflicto fiscal. Además, ha rechazado la resolución de la Suprema Corte y ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque es ahora cuando Salinas Pliego tiene que pagar los adeudos, los procedimientos en su contra no iniciaron en los sexenios de Sheinbaum Pardo y López Obrador, sino desde años atrás.
Fue de 2013 a 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que el SAT determinó, mediante resoluciones administrativas, adeudos de Impuesto Sobre la Renta del empresario por sus empresas en los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Los adeudos, sumados a multas y recargos, han dado el total de 51,000 millones de pesos.
Salinas Pliego publica foto armado
Si bien Salinas Pliego no ha respondido oficialmente, este viernes publicó una fotografía en la que aparece portando un arma y una gorra al estilo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero con las siglas MACC (Movimiento Anti Crimen y Corrupción).
“Buenos días a todos mis sobrinos, vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México. Que el #CartelDeTabasco no siga destruyendo al país y robándonos impunemente, no se dejen”, escribió el empresario junto a la foto.
Será hasta la próxima semana que el SAT pueda informar si Salinas Pliego accedió al descuento o si se tomarán medidas para exigir el pago íntegro de la deuda, mientras el empresario continúa con su discurso.
