Trump propone llevar a las fuerzas de la OTAN a la frontera con México

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo esta tarde que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería proteger la frontera que comparte su país con la de México.

"Tal vez deberíamos poner a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes irregulares", escribió el mandatario en redes sociales.

La OTAN es una alianza militar internacional que se rige por Tratado de Washington, el cual fue firmado el 4 de abril de 1949.