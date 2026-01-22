Publicidad

México

Trump propone llevar a las fuerzas de la OTAN a la frontera con México

La administración de Donald Trump ya ha enviado a miles de elementos militares a resguardar la frontera con México.
jue 22 enero 2026 08:25 PM
Seguridad Frontera México EU
Autoridades de EU subieron su agresividad en contra de migrantes desde que inició el segundo gobierno de Trump. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo esta tarde que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería proteger la frontera que comparte su país con la de México.

"Tal vez deberíamos poner a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes irregulares", escribió el mandatario en redes sociales.

La OTAN es una alianza militar internacional que se rige por Tratado de Washington, el cual fue firmado el 4 de abril de 1949.

Apenas ayer, Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, donde el mismo mandatario estadounidense ha amagado para hacerse del territorio.

Tras el acuerdo, Trump dijo que no avanzarían los aranceles que amenazó con imponer a Europa.

"Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", dijo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump mostró una apuesta renovada contra la inmigración, indocumentada o regular. Para lograr su objetivo re-diseñó toda la política migratoria del país norteamericano.

Hasta a principios de enero, Trump había firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, lo que representa una sexta parte (17%) de los 225 decretos que firmó desde su regreso a la Casa Blanca.

En su ánimo por frenar las olas migrantes, Trump ha amenazado constantemente a México. También ha enviado a miles de militares a vigilar la frontera.

En las últimas semanas, la administración de Trump ha incrementado las tensiones y presiones sobre autoridades mexicanas.

El mandatario estadounidense insiste en que debe enviar tropas a México para combatir a los cárteles de la droga, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum señala que eso no pasará, pues violaría la soberanía mexicana.

