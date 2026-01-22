A 5 años de la masacre de Camargo, familias piden reparación del daño

Este jueves, al realizar un acto en memoria de las víctimas en Guatemala, sus familiares exigieron también que el Estado mexicano cumpla con la reparación integral del daño y que ofrezca una disculpa pública.

Una masacre contra migrantes

El 22 de enero de 2021, los migrantes fueron perseguidos por los policías estatales e integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La persecución ocurrió mientras viajaban en una camioneta por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo. Intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos, según concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación.

En un inicio, los policías falsearon sus informes y dijeron que el hallazgo de los cuerpos calcinados se dio después de que les avisaran de un enfrentamiento entre grupos armados. Afirmaron que ningún elemento había disparado ese día.

Sin embargo, la indagatoria comprobó lo contrario. Los testimonios de los pobladores dieron cuenta de la persecución a balazos de los policías, algunos de ellos vestidos de negro y encapuchados.

Los peritajes posteriores de la fiscalía del estado comprobaron que los migrantes no dispararon, pues hallaron 113 orificios de arma de fuego en el coche incendiado, realizados desde un ángulo posterior.